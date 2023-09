Ogni giorno emergono nuovi dettagli sul piano che Alessandro Impagnatiello stava mettendo in atto, per eliminare Giulia Tramontano ed il bimbo che portava in grembo. Oltre ad usare il veleno per topi, ha usato anche ammoniaca e cloroformio, comprato online.

La 29enne ha scoperto di essere incinta a novembre dello scorso anno. Il fidanzato già padre di un figlio, ha provato a convincerla ad abortire, dicendo che non si sentiva pronto a diventare di nuovo padre.

Tuttavia, visto che Giulia ha deciso di portare avanti lo stesso la gravidanza. Per questo da quel momento ha deciso di mettere in atto il suo piano e cioè quello di avvelenarla con il veleno ed il cloroformio.

Sempre a dicembre del 2022, Impagnatiello con una mail falsa intestata ad un certo Andrea Valdi, ha acquistato una confezione di cloroformio. Quando però il corriere è arrivato nella palazzina, ha scoperto che non c’era nessuno con quel nome.

Di conseguenza, lo stesso 30enne si è recato nella sede di Gls, a Paderno Dugano a ritirare il pacco. Da quel periodo Giulia mostrava strani sintomi, come se si sentiva drogata. Aveva più volte scritto alla mamma di sentirsi stanca e spossata.

Le condizioni di Giulia Tramontano

La 29enne aveva nausea o malesseri vari. Aveva anche cercato i motivi su internet, ma per lei erano tutti alla gravidanza. Non avrebbe mai immaginato che il fidanzato poteva fare una cosa del genere.

Dalle indagini è inoltre emerso, che il barman avrebbe anche usato delle piccole quantità di ammoniaca per avvelenare la compagna. Questo perché in quel periodo Giulia aveva mandato un messaggio alla madre, in cui le scriveva: “L’acqua che abbiamo comprato puzza terribilmente di ammoniaca!”

La mamma ovviamente le ha subito consigliato di gettare la confezione e di conseguenza questo piano messo in atto da Impagnatiello non ha portato ai risultati sperati.

Fino purtroppo al triste epilogo. Nelle ultime immagini di Giulia si vede lei che abbraccia l’altra ragazza che il fidanzato stava frequentando. Si erano incontrate per raccontarsi tutto. Una volta rientrata a casa Impagnatiello ha deciso di mettere fine alla sua vita, colpendola con ben 37 fendenti.