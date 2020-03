Le foto inedite del matrimonio di Lady Diana Spuntano fuori delle foto inedite del matrimonio di Lady Diana. Le foto sono state messe all'asta...ecco a quanto ammonta il loro valore.

Le nozze del secolo! O almeno lè quello che dicevano al momento. Ottimo vestito, grande acconciatura, folla ancora più grande. Le nozze reali del principe Carlo e di Lady Diana Spencer hanno suscitato tanta agitazione che migliaia di persone si sono radunate intorno a Buckingham Palace e altre milioni li hanno seguiti dai loro televisori in tutto il mondo.

Sebbene la loro storia d’amore sia terminata nel 1996, il matrimonio tra la principessa Diana e il principe Carlo è stato uno dei più spettacolari di tutti i tempi. Il principe annunciò il suo impegno con la giovane aristocratica Diana Spencer il 24 febbraio 1981. A quel tempo, lei aveva 19 anni e lui aveva 13 anni più di lei.

La maggior parte di noi conosce la foto degli sposi dal balcone del palazzo, dove entrambi salutano gli spettatori dalla loro carrozza trainata da due destrieri. Ma ci sono un gruppo di immagini pre-matrimonio catturate da Lord Patrick Lichfield, cugino / fratello della regina che sono venute alla luce e sono state messe all’asta.

Lichfield era il fotografo di moda degli anni sessanta e ha ritratto con la sua macchina fotografica la vecchia aristocrazia e anche quella emergente.

Dopo 35 anni dai festeggiamenti che sono passati alla storia come uno dei matrimoni più sontuosi di tutti i tempi, questa nuova serie di fotografie in bianco e nero appare, possiamo vedere la Principessa Diana passeggiare per le sale del Palazzo di Buckingham prima del ricevimento.

Una volta che Lichfield fu rimosso dall’incarico, il suo assistente fotografico decise di mettere le immagini all’asta. È noto che il loro prezzo iniziale sarà compreso tra circa 1.000 e 2.000 dollari. “Lichfield è stato il fotografo più prolifico delle celebrità e dell’aristocrazia europea. Le sue immagini sono davvero straordinarie ” , ha detto l’assistente.

Tuttavia, il vice presidente esecutivo di RR Auction, la casa d’aste, ha rivelato che una singola foto di Lady Di è stata messa all’asta per un massimo di $ 18.000 , quindi si aspettano di avere un profitto molto più elevato. “L’asta ha superato di gran lunga le aspettative della nostra casa. È stata venduta una singola fotografia per la somma di $ 18.000 , quindi siamo sicuri che l’evento sarà un vero successo “, ha detto l’esperto banditore.

A sei anni , Thomas Patrick John Anson, figlio del visconte Anson e della principessa Anna di Danimarca, è stato presentato con la sua prima macchina fotografica prima di partire per il collegio. La sua famiglia aveva minacciato di tagliargli i fondi annuali quando ha annunciato la sua intenzione di dedicarsi professionalmente alla fotografia.

Oggi, questa serie di fotografie e altre opere sontuose peccano forse nell’originalità, ma eccellono nella loro grande capacità di catturare le scene più intime della famiglia reale britannica.

Condividi queste foto per ricordare ancora una volta una principessa in quanto non ce ne sarà mai un’altra: Diana of Wales, “La principessa del popolo”.