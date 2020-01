Le gemelle più belle del mondo chiedono ai loro follower di aiutarle a salvare il padre Ve le ricordate? Sono le gemelle più belle del mondo. Oggi sono cresciute ed hanno usato i social per rivelare qualcosa sul loro papà....

Leah Rose e Ava Marie sono due gemelle. Sono uguali in tutto e per tutto. sono nate in California nel 2010 e sin dai loro primi vagiti sono considerate le gemelle più belle del mondo. Ora loro cercano di sfruttare la popolarità e la fama che si sono guadagnate sui social per poter aiutare il padre. Ne va addirittura della sua vita.

Le giovanissime Leah Rose e Ava Marie sono le gemelle più belle del mondo e sono conosciutissime sui social da quando Jaqi, la loro mamma, a 7 anni ha pubblicato sui social la prima foto delle ragazze. Su Instagram sono molto popolari e non si stenta a credere il perché visto che sono due ragazze semplicemente bellissime. Tanto che molte agenzie di modelle hanno già contattato i genitori delle ragazzine per poterle mettere fin da subito sotto contratto.

Ma le gemelle più belle del mondo oggi hanno deciso di usare i social network per un altro motivo. Un motivo ben più importante della ricerca sfrenata del like e della popolarità, foto dopo foto. Ava e Leah si sono affidate ai social per aiutare l’uomo più importante della loro vita. Il loro papà, che sta combattendo una battaglia troppo grande per la famiglia. E così le due gemelle più belle del mondo chiedono aiuto a chiunque possa accogliere il loro appello.

Al padre, a settembre, è “stato diagnosticato un linfoma linfoblastico a cellule T corticali (T-ALL). È uno dei tumori più rari e aggressivi e richiede almeno 6 mesi di chemioterapia in ospedale, possibili trasfusioni di sangue e un trapianto di midollo osseo. Potrebbero volerci settimane o mesi prima che riusciamo a vederlo di nuovo di persona”.

Hanno scritto le gemelle, aggiungendo:

“Se qualcuno ha spazio nelle loro preghiere stasera o in qualsiasi notte, o può inviare vibrazioni positive a modo suo, saremmo per sempre grati”.