Le immagini della presunta apparizione della madonna. Questa è la sagoma della madonna apparsa in una clinica, in varie zone dell'ospedale. Si crede in un miracolo e arriva un po' di speranza nei cuori del personale medico in un momento così difficile per il mondo. Ecco le immagini che stanno facendo il giro del web

La pandemia di coronavirus continua a mietere vittime e a provocare disastri in tutto il mondo. Oramai oltre 4 milioni di persone sono infette e 286.000 sono i morti. Finora in Colombia sono stati registrati 11.613 casi di persone infette, e 479 decessi. Recentemente nel paese sudamericano sono rimasti scioccati dalla presunta apparizione dell’immagine della Vergine Maria in una delle più grandi cliniche della capitale.

La clinica Reina Sofía ha registrato le immagini della sagoma della Vergine Maria in uno dei corridoi e nell’oratorio del centro sanitario. Il personale medico ha riferito che le immagini sono state catturate durante il turno di notte, e alcuni non trovano alcuna spiegazione per ciò è stato classificato come miracolo.

William Pinzón, ha assicurato che la Vergine si è manifestata personalmente in altre occasioni.

“La seconda immagine è molto più chiara, si può chiaramente vedere la Vergine circondata da un’ombra. La Vergine si manifesta in grande stile, non lo fa sul pavimento, si manifesta levitando, non tocca mai il pavimento ”, ha riferito William in un’intervista.

María Francia, fa parte del personale della clinica ed è una donna che afferma di aver visto l’immagine della Vergine in altre occasioni, piangere lacrime di sangue, e sostiene che si tratti di un messaggio divino al mondo.

“Piange molto, piange lacrime di sangue”, ha detto María Francia.

Ha affermato di non avere dubbi, e l’episodio lo attribuisce ad una visita che la Vergine Maria sta facendo ai pazienti di COVID-19. “Cosa sta facendo la Vergine? Sta visitando i pazienti di COVID-19, perché la ferisce vederli soffrire, è una madre amorevole “, ha detto María nell’intervista che ha offerto ad un’importante canale televisivo in Messico.

Prima del trambusto delle immagini sulle reti, i media erano interessati ad avvicinarsi al luogo per ottenere le impressioni dei testimoni. Tuttavia, non sono stati ammessi per motivi di sicurezza a causa della pandemia. Anche Rodrigo Días Muñoz, fa parte del personale medico che lavora nella clinica Reina Sofía, ed ha dichiarato: “Si tratta di una questione di fede, e per chi ha fede e crede nei miracoli, può essere possibile. “Dato che i giornalisti non potevano avere accesso al luogo dell’apparizione, hanno consultato un fotografo professionista per ottenere la sua opinione sul fenomeno.

Fernando Vergara, fotografo, ha dichiarato: “È evidente che l’oratorio della clinica è circondato da un vetro, che diventa una superficie riflettente quando viene colpito dal sole, ciò si verifica anche nei fiumi, nelle pozzanghere”, ha spiegato.

I parrocchiani attribuiscono divinità alle immagini, mentre i più scettici sostengono che ci debba essere una spiegazione scientifica, o che si tratti di un montaggio realizzato con un programma di fotoritocco.