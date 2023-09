Nella serata di venerdì 15 settembre è andata in onda la prima puntata della stagione di Quarto Grado ed ovviamente si sono occupati del delitto di Giulia Tramontano, commesso dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Hanno mandato in onda delle immagini inedite dell’uomo.

La vicenda di questa 29enne incinta ha sconvolto migliaia di persone, poiché ha perso la vita per mano del papà del figlio che portava in grembo.

Lei desiderava solo poter abbracciare il suo piccolo Thiago, ma in realtà il desiderio del compagno, non era come il suo. Impagnatiello già da mesi stava cercando di avvelenarla, con veleno per topi, ammoniaca ed anche cloroformio.

Tuttavia, nella sera del 27 maggio, ha deciso di commettere il delitto, perché in quella giornata il suo castello di bugie era crollato. Giulia Tramontano ha incontrato l’altra ragazza che il fidanzato frequentava da circa un anno.

CREDIT: RETE 4

Insieme si erano raccontate tutta la verità della storia ed ovviamente, la 29enne era distrutta. Solo quando è rientrata a casa, il 30enne ha deciso di mettere fine alla sua vita, con ben 37 fendenti.

Le immagini inedite di Alessandro Impagnatiello

Alessandro Impagnatiello ha raccontato che prima ha cercato di bruciare il corpo nella vasca da bagno e poi nel box auto. Alla fine, ha deciso di nasconderlo in cantina e di tenerlo nascosto lì dentro per 3 giorni.

Aveva fatto credere a tutti che Giulia era andata via. Per questo il giorno successivo, si è anche recato in caserma per presentare una denuncia di scomparsa. Però grazie ai racconti dell’altra ragazza che frequentava, gli agenti sono riusciti ad incastrarlo.

CREDIT: RETE 4

Nella puntata di venerdì 15 settembre, il programma Quarto Grado, ha mandato in onda delle immagini inedite. Era la sera tra il 30 ed il 31 maggio, quando una telecamera ha ripreso l’auto di Alessandro Impagnatiello.

Dentro al bagagliaio aveva messo il corpo di Giulia, per poi nasconderlo a circa 1 km dalla sua abitazione. Il primo frame è delle 2.38 e poi lo si vede passare di nuovo, andare verso la sua abitazione, alle 2.45.