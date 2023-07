Sono passati 30 giorni da quando si sono perse tutte le tracce della piccola Kata, la bambina di 5 anni di origini peruviana, che è scomparsa dallo scorso 10 giugno. Era fuori l’hotel Astor quando una telecamera della zona, l’ha ripresa per l’ultima volta, poi il buio.

Sono settimane e giorni di grande angoscia e disperazione quelli che stanno vivendo i suoi genitori. La madre ed il padre continuano a sperare ancora di poterla riabbracciare.

Hanno chiesto più volte agli inquirenti di essere ascoltati, con la speranza di poter dare informazioni utili nelle indagini. La mamma Katherina ad un quotidiano locale, ha voluto fare nuove dichiarazioni, in cui ha detto:

Kata è ancora viva, lo sento. Ci sembra di essere stati abbandonati, avvertiamo indifferenza da parte di tutta l’Italia, forse perché siamo stranieri. Ho l’impressione che non si sta facendo abbandonata per ritrovarla.

Secondo me, nei primi giorni, hanno perso tempo prezioso inutilmente nel cercarla all’interno dell’hotel.

Il mistero della piccola Kata, che dura da un mese

La piccola di soli 5 anni, risulta essere sparita da sabato 10 giugno. L’ultima sua immagine risale alle 15.01, mentre si trovava all’esterno dell’ex hotel Astor, dove viveva con la famiglia.

La telecamera ha ripreso la piccola uscire dal cancello, per poi rientrare subito dopo. Da quel momento nessuna ha avuto più sue notizie. La madre era andata a lavoro e l’aveva affidata ad uno zio.

Una volta rientrata la donna, è andata prima a farsi una doccia e poi ha scoperto della misteriosa scomparsa della figlia, solo intorno alle 17. Da qui sono partite le disperate ricerche, le forze dell’ordine hanno preso in carico il caso intorno alle 20, quando la mamma si è presentata in caserma per la denuncia.

Gli inquirenti hanno fatto diversi sopralluoghi nell’hotel, ma della bimba non ci sono tracce. Hanno controllato nelle fogne ed anche dietro tutti gli intercapedini. Purtroppo al momento le indagini continuano, ma per ora non ci sono informazioni utili per portare alla svolta che tutti sperano.