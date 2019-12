Le parole che hanno raccontato il 2019 Le parole che hanno raccontato il 2019: ecco un elenco dei termini che meglio hanno caratterizzato l'anno che ci stiamo lasciando alle spalle

Quali sono le parole del 2019 che meglio possono raccontare il 2019 che ci stiamo per lasciare alle spalle? Sono stati tanti gli avvenimenti che hanno caratterizzato l’anno che stiamo per salutare, nella speranza che il 2020 sia decisamente migliore. Per tutti quanti.

Gli esperti dell’applicazione per l’apprendimento delle lingue Babbel ci aiutano a ripercorrere il 2019 che stiamo per lasciare segnalandoci alcuni termini cruciali che spiegano alla perfezione i dodici mesi che stiamo per abbandonare. Emanuele Tonetti, Project Manager per l’italiano di Babbel, spiega: “Parte del lavoro di un linguista consiste nel monitorare da vicino l’evoluzione e l’utilizzo delle lingue in diversi contesti, come le notizie, i social network, i discorsi politici e le nostre interazioni con i nostri utenti”.

Quali sono allora queste parole?