Le parole dei genitori del piccolo Diego Sgambato I genitori del piccolo Diego Sgambato hanno deciso di rompere il silenzio. Ecco il loro messaggio..

La vicenda del piccolo Diego Sgambato, di soli tre anni, ha sconvolto tutti. Era scomparso dal casale della famiglia, nella mattinata di venerdì scorso ed è stato ritrovato ormai senza vita, la mattina seguente, alle riva del fiume Bradano, a Metaponto, in provincia di Matera. Le forze dell’ordine hanno iniziato subito le ricerche.

Un evento drammatico, che ha tenuto con il fiato sospeso tutta la popolazione e che alla fine si è concluso nel peggiore dei modi.

Nelle ultime ore, i genitori Domenico ed Antonella, hanno deciso di rompere il silenzio. Ecco cosa hanno detto: “Vorremmo ringraziare tutte le persone che in questi momenti così difficili, ci hanno mostrato affetto, sostegno ed aiuto: amici, autorità, forze dell’ordine, volontari, singoli cittadini, professionisti, attività commerciali, in moltissimi si sono mobilitati per aiutarci nelle ricerche.

E ancora di più sono stati coloro che hanno espresso il loro cordoglio quando ormai non c’era più nulla da fare. La solidarietà e l’umanità dimostrate ci hanno sorretto come un abbraccio in questi giorni terribili.

Grazie davvero a tutti. Anche dal nostro Angioletto!” Il piccolo Diego, è stato ritrovato nella mattinata di sabato, alla riva del fiume Bradano, ormai senza vita.

Gli inquirenti, secondo una prima ricostruzione, pensano sia stato un incidente, poiché sul suo corpicino non c’era alcun segno di violenza.

Nonostante questo, è stata disposta l’autopsia. Questo esame, infatti, potrà chiarire tutti i dubbi e confermare anche la causa del suo decesso, alle forze dell’ordine, ma soprattutto ai suoi genitori, che sono distrutti per questa grande perdita.

Le ricerche sono andate avanti per quasi ventiquattro ore ed in molti si sono mobilitati per riuscire a ritrovare il piccolo. C’erano i vigili del fuori, gli agenti di polizia, i volontari, i sommozzatori, un elicottero ed anche un drone. Però, alla fine, quando il bimbo è stato ritrovato, non c’è stato più nulla da fare.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.