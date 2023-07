Intervistato da La vita in diretta, il fidanzato di Michelle Causo si è lasciato andare ad un lungo sfogo: "Lei amava solo me"

Il fidanzato di Michelle Causo è distrutto, non riesce a capacitarsi che non sarà più nella sua vita. Per quasi due anni hanno condiviso tutto.

Si è lasciato andare ad un lungo sfogo ai microfoni del programma televisivo La vita in diretta e ha espresso il suo pensiero sul 17enne. Nemmeno lui, come la famiglia, crede al debito dei soldi.

L’intervista del fidanzato di Michelle Causo

A Michelle non interessava lui e lei pensava fosse un suo amico. Credo che lui abbia provato un approccio e che lei si fosse scansata. Questo deve aver scatenato la rabbia.

Il fidanzato di Michelle è convito che qualcuno abbia portato al 17enne il carrello della spesa, per aiutarlo a disfarsi del corpo. Ha parlato di complici, così come hanno fatto anche i genitori della giovane. Tutti ne sono convinti.

La mamma di Michelle mi ha detto che l’hanno assassinata e mi è crollato il mondo addosso. Michelle emanava felicità da tutti i pori. Ma ora c’è soltanto depressione. Uccidendola mi hanno tolto tutto. Io e lei stavamo insieme da un anno e sette mesi. Non mi ha mai tradito perché amava solo me. Non tornerà più e io non ho più niente.

Non conosceva quel ragazzo, il fidanzato di Michelle lo aveva visto una sola volta. Ma è certo che i due fossero solo amici. Ha pubblicato diversi post in ricordo della sua ragazza, foto strazianti che ripercorrono il loro rapporto. Non riesce ad accettare quando accaduto, come nessuno a Primavalle. È surreale pensare che un ragazzo di 17 anni possa aver spezzato la vita di una coetanea con diversi fendenti e possa aver poi chiuso il corpo in un sacco, per abbandonarlo con un carrello della spesa vicino ai cassonetti, gettato via come spazzatura.

Ha raccontato anche di aver postato una foto del 17enne sui social, ma la piattaforma ha rimosso il contenuto per “incitazione all’odio”.