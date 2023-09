La storia di Adamo, il marito e padre che ha finto di aver compiuto un gesto estremo per via di un grosso debito, ha sconvolto tantissime persone. In particolare la sua ex moglie Raffaella, che per anni si è posta tante domande e che si era convinta che si fosse davvero tolto la vita. Ma l’uomo è vivo e si trova in Grecia, la verità è emersa grazie al programma tv Chi l’ha visto.

Nel 2013, 10 anni fa, Adamo ha lasciato delle lettere per i suoi genitori e per Raffaella, spiegando loro che era arrivato il momento di farla finita e che doveva proteggerli dal dolore, risparmiando loro anche le spese per il funerale. I parenti hanno allarmato l’associazione Penelope e il programma tv Chi l’ha visto. Le forze dell’ordine hanno indagato e lo hanno cercato, poi nel 2015 il caso è stato archiviato.

Raffaella dopo anni, ha deciso di chiedere il divorzio, ma grazie al suo avvocato ha scoperto che suo marito non risultava scomparso. Nel 2022 aveva fatto richiesta di essere un cittadino italiano residente in Grecia. Chi l’ha visto è riuscito a trovarlo, ma Adamo non ne ha voluto sapere di parlare con i giornalisti e ha chiesto loro di andare via.

Raffaela è delusa, incredula. Ha dichiarato che non lo cercherà, perché ‘Non è un uomo e nemmeno un padre’. Per anni ha sperato che non si fosse tolto la vita, ma non si aspettava che invece le avesse abbandonate e che dopo 10 anni non abbia nulla da dire. Soprattutto alle sue figlie, che non ha mai contattato.

Raffaella non ha intenzione di contattare Adamo

La donna ha dichiarato di aver ancora bisogno di metabolizzare la notizia. Vuole affidarsi alla giustizia e aspettare che faccia il suo corso. La famiglia negli anni si è convinta che Adamo si fosse tolto la vita, ha vissuto nel dolore e tra mille domande. Tutto perché, come lui aveva lasciato detto, si era ritrovato in un grosso debito. Invece Adamo è vivo, si è rifatto una vita in Grecia, senza mai più contattare la sua ex, i suoi genitori e nemmeno le sue bambine, ormai diventate grandi.

Forse Adamo voleva soltanto cambiare vita, o almeno è ciò che tutti adesso credono e forse non ha avuto il coraggio di dirlo a Raffaella. Quando i giornalisti di Chi l’ha visto lo hanno raggiunto, per dargli la possibilità di spiegare, l’uomo non si è fatto riprendere dalle telecamere e ha chiesto loro di andare via.