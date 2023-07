Le prime dichiarazioni di Angelika Hutter dal carcere: la donna si trova in arresto per aver travolto una famiglia ed aver provocato la morte di 3 persone

Risulta essere in arresto Angelika Hutter, la donna di 30 anni che ha travolto una famiglia e che ha portato al decesso di 3 persone, compreso un bambino di soli 2 anni. Ha avuto un colloquio durato diverse ore con il suo legale ed ha detto di non ricordare nulla.

Dal profilo social della donna, si può vedere che in passato era una promessa dell’atletica leggera. Con la famiglia viveva in Germania, ma ad ottobre del 2022 qualcosa è cambiato.

Angelika ha iniziato a vivere in auto, nella sua Audi A3. Al suo interno hanno trovato vecchio cibo, sporcizia ed i suoi vestiti. Probabilmente ha vagato nella parte Sud dell’Europa, ma questa notizia non ha ancora avuto delle conferme. Inoltre, dal profilo si legge che è un’artista.

Ha provato a vendere i suoi disegni ed i mobili con delle sue creazioni. Tuttavia, negli ultimi mesi non era molto attiva, forse perché la sua vita era cambiata per sempre, visto che si era ritrovata a vivere nella sua macchina.

La 30enne è risultata negativa agli esami alcolemici ed a quelli tossicologici. Gli agenti però, vista la gravità dell’accaduto hanno deciso di disporre il suo arresto. Proprio nella casa circondariale ha avuto un colloquio con il suo legale ed nelle sue dichiarazioni ha detto:

Sono caduta in un baratro. Non ricordo più nulla di quello che è successo.

Il sinistro provocato da Angelika Hutter

Era il pomeriggio di giovedì 6 maggio, quando la famiglia composta dai due nonni, mamma, papà e due bambini stavano passeggiando sulle strade di Santo Stefano di Cadore. Erano sul marciapiede.

Quando all’improvviso l’Audi A3, guidata dalla 30enne li ha travolti alle spalle. A causa dell’alta velocità a cui procedeva la nonna ed il padre, sono stati sbalzati a decine di metri. All’arrivo dei medici non hanno avuto altra scelta che constatare i loro decessi.

Il bambino di 2 anni, che era seduto nel suo passeggino, purtroppo è deceduto in ospedale. Il nonno, la mamma ed il figlio maggiore sono riusciti a salvarsi, anche se sono ricoverati in nosocomio. Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce sulla vicenda.