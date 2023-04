Hanno fatto perdere le loro tracce le sorelle Stefania e Ginevra di 13 e 16 anni. Sono scappate una settimana fa da due case famiglia che le ospitavano. Potrebbero essere a Roma, intenzionate a non fare più ritorno in quei luoghi. Anche su Facebook sono molti gli appelli lanciati nella speranza di poterle ritrovare il prima possibile.

Stefania e Ginevra sono scomparse nel nulla. Le forze dell’ordine continuano a cercarle da una settimana a queste parte. Ma, nonostante anche i numerosi appelli online, pare che delle due adolescenti non ci sia più traccia.

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti che indagano sul caso, le due sorelle si sarebbero incontrate a Viterbo, per poi sparire nel nulla. L’allarme è scattato giovedì scorso, quando la 13enne Stefania, affidata a una casa famiglia di Cerveteri, non fa ritorno.

Come ogni mattina Stefania era uscita di casa per andare a scuola. Ma all’uscita, al posto di fare ritorno nella casa famiglia, ha preso la vita verso Viterbo. Non ha con sé il telefono cellulare, lasciato in camera per non essere rintracciata.

Il giorno dopo è la sorella maggiore di 16 anni, Ginevra, a far perdere le proprie tracce. Lei, dopo l’allontanamento di entrambe dai genitori, era stata affidata dai servizi sociali a una casa famiglia di Viterbo.

Già altre volte Ginevra aveva provato a scappare dalla casa famiglia che la ospitava. Ma i Carabinieri l’avevano sempre ritrovata e riportata indietro. Non questa volta. Al mistero si unisce anche la scomparsa della sorella Stefania.

Le due sorelle non avevano mai superato la separazione. Nonostante le ricerche dei Carabinieri, però, le due ragazze sembrano scomparse nel nulla. La loro storia è finita anche su Chi l’ha visto, mentre online sui social network sono molti gli appelli per cercare di ritrovarle.