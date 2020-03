Le telecamere di sicurezza registrano la reazione di un nonno quando hanno cercato di rubare i suoi soldi Un ladro cerca di derubare un anziano di 77 anni, ma l'uomo reagisce inaspettatamente. Le telecamere di sicurezza hanno registrato la reazione del nonno lasciando tutti di stucco.

Purtroppo, molti malfattori vedono gli anziani come un obiettivo facile da sfruttare. Ma ci sono anziani che non vogliono essere privati ​​del frutto del duro lavoro di tutta la loro vita e decidono di difendersi nel modo più coraggioso. Questo è ciò che è stato registrato da una telecamera di sorveglianza in cui è possibile vedere un pensionato, che combatte contro un ladro armato che aveva cercato di derubarlo in un bancomat.

L’uomo coraggioso è un ex autista di autobus di nome Trevor Weston, che si è fermato a un bancomat a Sainsbury, nel Regno Unito , alle 6:00 del mattino per prelevare dei soldi per i suoi acquisti quotidiani. “Mi alzo alle 4 del mattino ogni giorno, temo sia il risultato di lavorare sugli autobus per 37 anni.

Avevo bisogno di soldi per fare delle compere, quindi ho deciso di andare al negozio Sainsbury locale perché tutti i negozi più vicini a me mi fanno pagare per effettuare prelievi dai loro bancomat. Normalmente, c’è del personale in giro fuori, in attesa di essere lasciato entrare. Ma quel giorno non c’era nessuno “disse il signore coraggioso.

Trevor è stato in grado di prelevare con successo l’importo di $ 25 dal suo conto, con cui sperava di essere in grado di fare i suoi acquisti del giorno, li ha depositati tranquillamente nel suo portafoglio ed è stato in quel preciso momento in cui un uomo è apparso dal nulla.

Il malvagio stava cercando di approfittare dell’età di Trevor, gli si avvicinò e lo spinse via, chiedendo che gli passasse il portafoglio. Ma Trevor, 77 anni, non aveva intenzione di diventare una vittima del crimine. “Ho preso i miei $ 25 e mi ero appena messo il portafoglio in tasca quando l’uomo è uscito dal nulla, mi ha afferrato e mi ha detto che avrei dovuto dargli i miei soldi o che mi avrebbe fatto del male”, ha detto l’uomo.

Trevor non aveva mai dovuto affrontare percosse nella sua vita, anche dopo aver lavorato per così tanti anni su autobus con passeggeri in conflitto, ma decise di difendersi e di lanciarsi contro il ladro. “Quando mi ha chiesto di consegnare i miei soldi, ho risposto, ‘Cosa? Vuoi qualcosa di tutto questo, amico? E ho alzato la guardia “, ha detto Trevor.

Un anno fa, Trevor si era rotto il braccio destro dopo una caduta, ma riuscì comunque a colpire il ladro con la mano sinistra. Il malfattore rimase sbalordito dalla forza di Trevor e alla fine decise di lasciare il posto terrorizzato. Trevor fu anche scioccato da ciò che era accaduto, tornò a casa e portò suo figlio al lavoro, riferendo alla polizia ciò che era accaduto fino alle 10 del mattino, quando fu in grado di assimilare tutto.

È così che questo coraggioso nonno è diventato un eroe acclamato sui social network, ma preferisce lasciare le devastazioni della fama nelle mani delle sue amate nipoti . Senza dubbio nessun altro malfattore vorrà approfittare di lui.

Condividi questa insolita storia con tutti i tuoi amici e non esitare mai a proteggere le persone anziane da chiunque voglia far loro del male.