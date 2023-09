Secondo le analisi condotte, le tracce ematiche trovate nell'ex hotel Astor di Firenze non appartengono a Kata. Così come non sono state trovate tracce nei trolley sequestrati

Non appartengono a Kata, la bimba scomparsa il 10 giugno scorso a Firenze, le tracce ematiche trovate nell’ex hotel Astor. Secondo le analisi condotte sul sangue rinvenuto in una stanza della struttura dismessa e occupata abusivamente, non si tratterebbe di tracce di Kata. Così come non ce ne sono nei trolley e nelle valigie sequestrate dagli inquirenti. Si ipotizzava che il suo corpo fosse stato nascosto lì dentro.

Nessuna traccia della bimba scomparsa nel nulla da quasi quattro mesi nemmeno nei trolley e nel borsone che gli agenti avevano sequestrato a due cugine peruviane e a un cittadino rumeno, a una settimana dalla sparizione della piccola.

Il 17 giugno le forze dell’ordine hanno provveduto a sgomberare l’ex hotel fiorentino, occupato in modo abusivo da mesi. Dall’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona, erano emerse tre persone con delle valigie sospette.

Gli inquirenti avevano subito provveduto al sequestro di quei trolley e del borsone che, secondo una loro ipotesi, avrebbe potuto contenere il corpo di Kata, trasportato così lontano dalla vista di tutti. Ma nemmeno lì dentro ci sono tracce ematiche della piccola.

Un’altra ipotesi, dunque, che gli inquirenti saranno, con tutta probabilità, costretti a scartare in seguito agli esiti delle indagini genetiche. Quali altre piste rimangono agli investigatori? Che fine ha fatto la piccola Kata?