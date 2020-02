Lecce, genitori perdono la vita pochi giorni dopo aver detto addio al figlio Dramma a Lecce, genitori non reggono il dolore per la scomparsa del figlio affetto da una malattia incurabile e perdono la vita pochi giorni dopo. Ecco cosa è accaduto a questa famiglia..

Una drammatica vicenda arriva da Nardò, un piccolo paesino in provincia di Lecce, in cui due genitori hanno perso la vita, dopo dieci giorni aver detto addio per sempre, il loro amato figlio Angelo. Un evento terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione e tutte le persone che li conoscevano.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, i coniugi Gioffreda, hanno aiutato il loro amato figlio a combattere una malattia incurabile.

Gli sono stati vicino e lo hanno sostenuto in ogni sua battaglia, fino a quando negli ultimi giorni di gennaio, il suo cuore non ha cessato di battere per sempre. Aveva cinquanta anni.

I funerali di Angelo Gioffreda sono stati celebrati nella chiesa a Boncore ed in molti si sono presentati per far sentire la loro vicinanza ai suoi genitori ed a tutti i suoi familiari.

Dieci giorni dopo questa celebrazione, il papà, Paolo Antonio ha perso la vita all’alba, mentre era nel suo letto. Tutti dicono che era una persona forte e che il suo cuore ha cessato di battere, per il dolore che stava vivendo.

L’uomo aveva settanta sei anni ed era molto legato al figlio Angelo. Anche il suo rito funebre è stato celebrato nella stessa chiesa a Boncore.

La mattina dopo il suo funerale, anche la moglie Immacolata, si è spenta per sempre. Aveva settanta cinque anni. Tutti dicono che non stava molto bene, ma che a causa di queste due tragiche perdite, non è più riuscita ad andare avanti.

Un evento davvero drammatico, che ha sconvolto l’intera popolazione e che ha spezzato i cuori di tutte le persone che li conoscevano. I funerali della donna, sono stati celebrati lo scorso giovedì tredici febbraio.

Una vicenda terribile. I due genitori non hanno retto il dolore per la perdita del loro amato figlio. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.

