Lecce: picchiano il cane e rubano il cibo di un’associazione di volontariato, destinato alle famiglie bisognose RABBIA A LECCE: ladri entrano in una sede di volontariato, picchiano il cane e rubano il cibo destinato alle famiglie bisognose

La vicenda è accaduta a Trepuzzi (in provincia di Lecce), in una sede di un associazione di volontariato: “Pronto soccorso dei poveri”. A denunciare l’accaduto, è stato il presidente Tommaso Prima, sulla sua pagina personale Facebook. Assalito dalla rabbia, ha scritto: “vergogna, proprio adesso che stavamo aiutando tante famiglie in difficoltà. Hanno rubato nella sede dell’associazione, il computer dell’associazione e alcuni generi alimentari, in più hanno aggredito la piccola Susy, che ha cercato di non farli entrare. Infatti la cagnolina zoppica.”

Chiunque abbia deciso di compiere l’orribile gesto, alla vista della povera cagnolina, che si trovava in sede, ha deciso che fosse di intralcio e l’ha picchiata, per poi essere libero di portare via tutto.

Si sospetta che la piccola Susy sia stata presa a calci, visto il suo dolore nel camminare.

Il furto è stato denunciato alle forze dell’ordine, che adesso stanno indagando per scoprire chi siano gli autori o l’autore del gesto.

Negli ultimi giorni, l’associazione stava raccogliendo donazioni per acquistare e poi donare gli alimenti alle famiglie bisognose.

Soltanto pochi giorni fa, grazie ad un procuratore di calcio che aveva donato 100 buoni spesa all’associazione, i volontari sono riusciti a distribuire 100 pacchi di alimenti alle famiglie bisognose di Lecce.

Piccoli gesti, che a chi può non costano niente, ma per chi non ha, hanno un valore indescrivibile.

Non ci sono altre notizie per quanto riguarda il furto, le indagini delle forze dell’ordine e se siano stati o meno rintracciati i ladri.

La piccola Susy fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, ma quello che ha subito dimostra ancora una volta quanto sia facile per l’essere umano, prendersela con i più deboli, con delle povere vittime che non hanno la possibilità di reagire e di difendersi.

Notizia in fase di aggiornamento.