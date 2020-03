Lecce, uomo di 70 anni si lancia nel vuoto: morto sul colpo È accaduto ad Aradeo in provincia di Lecce un uomo di 70 anni si è lanciato nel vuoto Purtroppo non c'è stato nulla da fare l'anziano è morto sul colpo.

Il pensionato 70 enne si è lanciato nel vuoto dal balcone di casa al primo piano della sua abitazione facendo un volo di diversi metri. La tragedia è avvenuta nella mattinata di ieri, lunedì 30 marzo, ad Aradeo.

Il 70 enne ha deciso di togliersi la vita lanciandosi da un’ altezza di diversi metri. L’impatto con l’asfalto si è rivelato fatale. In casa era presente sua moglie e sua figlia che immediatamente hanno allertato i soccorsi.

Sul posto, pochi minuto dopo, sono arrivati i carabinieri di Lecce, un’ambulanza e i vigili della polizia locale. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare l’uomo ma per lui non c’è stato nulla da fare, a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco di Aradeo, Luigi Arcuti.

Il primo cittadino ha dichiarato:

“Non trovo parole per descrivere una simile tragedia. Non abbiamo elementi per pensare che sia successo qualcosa che abbia potuto stravolgere in modo così drammatico la vita del nostro concittadino. Nessuno si attendeva un simile epilogo anche perchè l’uomo, da quel che ci risulta, non aveva problemi economici o di lavoro essendo pensionato da tempo”.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno ed il sostituto procuratore Maria Consolata Moschettini, la salma dell’uomo è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Si sta cercando di risalire ai motivi che hanno spinto l’uomo a commettere questo tragico gesto, si pensa che siano legati all’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo in questi giorni.

La tragedia è avvenuta in via di Vittorio ad Aradeo nei pressi della parrocchia di San Rocco. Il cuore dell’anziano 70 enne ha smesso di battere in seguito al violento impatto.