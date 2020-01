Lecco bambino di tre anni affetto da meningite Lecco, ricoverato bambino di tre anni. Partito allarme per i genitori..

Un nuovo caso di meningite è stato registrato a Lecco, nei giorni scorsi. Questa volta la vittima è un bambino di soli tre anni, che è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La sua situazione è grave ma stabile, i medici dicono che si riprenderà molto presto.

Sono state festività all’insegna della preoccupazione e dello spavento per questa famiglia, che vive a Valgreghentino, in provincia di Lecco.

Secondo le informazioni che sono state rese note nei giorni scorsi, il piccolo si è sentito male nella notte tra Natale e Santo Stefano. La madre ed il padre, lo hanno portato subito al pronto soccorso di Lecco.

I medici, vista la grave situazione, hanno deciso di trasferirlo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato sottoposto a diverse analisi ed esami.

Proprio lì, i dottori hanno scoperto che era affetto da meningite. In attesa di conoscere la tipologia del ceppo batterico che lo ha colpito, hanno sottoposto tutti i suoi familiari a profilassi antibiotica, per evitare il contagio.

L’agenzia della tutela della Salute della Brianza, ha deciso di sottoporre anche i sessanta bambini, che frequentano l’asilo Causa Pia D’Adda di Valgreghentino, che frequenta il piccolo, a profilassi antibiotica.

I medici assicurano che sicuramente non sono stati contagiati, poiché la meningite ha sette giorni di incubazione e l’istituto è stato chiuso il venti di dicembre, ma lo hanno fatto solo in via precauzionale, infatti sono stati rassicurati anche tutti i genitori. Anche tutto il personale scolastico è sotto profilassi antibiotica.

La meningite è una infezione che se non presa in tempo, può portare a conseguenze fatali. Per questo è fondamentale, riuscire a riconoscere i sintomi, che sono febbre, nausea, giramenti di testa e malesseri vari.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle condizione mediche del bimbo.

