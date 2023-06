Lei lo lascia e lui investe l’amica della donna, perché si era intromessa nella coppia a suo parere

Da Catania arriva una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Lei lo lascia e lui investe l’amica della donna. Il 52enne Piero Maurizio Nasca ha confessato di aver voluto togliere la vita a Cettina Cetty De Bormida, una donna di 69 anni amica della moglie che si era allontanata da lui. Lo avrebbe fatto perché si era intromessa, secondo lui, nel rapporto di coppia, causando la rottura.

Piero Maurizio Nasca, un uomo di 52 anni, ha investito volontariamente in strada nella zona industriale di Catania, causandone il decesso, Cettina Cetty De Bormida, amica di sua moglie, che lo aveva da poco lasciato.

Non si è trattato di un sinistro accidentale, quello avvenuto nella zona industriale della città siciliana. Ma di un omicidio premeditato, che l’uomo ha già confessato. Sabato mattina la moglie gli aveva confermato che avrebbe chiesto la separazione, andando poi via con l’amica che era con lei in quell’incontro concordato tra i coniugi per parlare.

Piero Maurizio Nasca, quando ha visto le donne allontanarsi, ha preso la sua auto e ha investito entrambe le donne. La 69enne, originaria della provincia di Enna, non ce l’ha fatta. Mentre la moglie ha riportato ferite gravi. Ricoverata all’ospedale San Marco, non è in pericolo di vita.

L’uomo si è poi allontanato, ha chiamato la polizia e ha atteso l’arrivo degli agenti, confessando tutto. I poliziotti hanno fatto scattare le manette ai suoi polsi. Dovrà rispondere di omicidio della donna di 69 anni e tentato omicidio della moglie.

Lei lo lascia e lui investe l’amica della donna, che perde la vita

Quando gli agenti lo hanno portato in Questura, l’uomo ha chiesto notizie delle due donne. Appurato che l’amica della moglie non c’era più, ha detto che se lo meritava, perché si era intromesso nella loro relazione.

In passato, in realtà, la donna lo aveva denunciato per violenze e reati contro il patrimonio. I due poi si erano riavvicinati, ma poi la donna aveva deciso di lasciarlo definitivamente, trovando aiuto nell’amica.