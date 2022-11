La comunità di Savannah, un Comune degli Stati Uniti d’America, nello Stato della Georgia, è incredula di fronte a una notizia davvero agghiacciante. Leilani Simon è la mamma di 22 anni accusata per il decesso del figlio di 20 mesi. Il suo corpo sarebbe stato gettato dalla donna in una discarica. Lo scorso 12 ottobre sono stati rinvenuti proprio dei resti umani che potrebbero appartenere al piccolo.

L’accusa è davvero pesante. La polizia della contea di Chatham ha già arrestato la donna come unica sospettata per la scomparsa del figlio di 20 mesi, Quinton Simon. Lei stessa ne ha denunciato la scomparsa da casa: era lo scorso 5 ottobre.

Una settimana dopo, il 12 ottobre, in un centro di raccolta dei rifiuti nella contea di Chatham hanno rinvenuto dei resti umani. Secondo gli agenti di polizia che indagano sul caso, possono appartenere al piccolo bambino di cui si sono perse le tracce dall’inizio del mese di ottobre.

I resti umani sono già in un laboratorio dell’FBI a Quantico, in Virginia. Si cercano delle prove per capire a chi possano appartenere. In occasione di una conferenza stampa Jeffrey Hadley, capo della polizia di Chatham, ha detto:

Tutti gli indizi che abbiamo raccolto indicano la madre del bambino come responsabile del suo decesso e della sparizione del suo corpo. L’esito di questa vicenda è straziante per tutti coloro che amavano Quinton.

Leilani Simon si trova ora in cella con un’accusa davvero pesante

La donna è rinchiusa nell’istituto penitenziario della contea di Chatham. Non ci sarebbero altre persone indagate per la scomparsa del piccolo. Poco prima della denuncia di scomparsa, Leilani Simon ha chiamato la baby sitter per annullare gli appuntamenti.

Poi la mamma ha chiamato il 911 dicendo che suo figlio era stato portato via da un malintenzionato in garage. La telefonata era apparsa strana alla tata, che si occupava anche del figlio di 3 anni del fidanzato ella donna.