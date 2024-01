Lello Acampora ha perso la vita all’età di 50 anni, investito da un treno della Circumvesuviana mentre attraversava i binari in sella al suo scooter. È accaduto tra le provincie di Napoli e Salerno. Una tragedia che ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano.

Si chiamava Raffaele, ma tutti lo chiamavano Lello. Per potersi prendere cura della sua famiglia, lavorava come rider. Era un marito amorevole e un papà meraviglioso, sposato da oltre 30 anni e con due figlie che hanno appena intrapreso il loro cammino. La prima si è già laureata, la seconda sta ancora studiando. E oggi non riescono a credere di non poter più abbracciare il loro papà. Proprio una delle sue due figlie ha pubblicato uno straziante post sui social per salutarlo un’ultima volta:

Non ci credo ancora, speravo tanto che questa orrenda notizia fosse stato un errore, uno sbaglio. Non può essere vero, non è vero che non esisti più, non è vero che non ci sei più con noi, non è vero che non ci sarai più, non è vero che non ci sarai il giorno della mia laurea, non è vero che non ci sarai al mio matrimonio, non è vero che non conoscerai i miei figli e che loro non conosceranno te..! Non doveva succedere… stavi lavorando come ogni giorno, ininterrottamente e avevi ancora tanta forza di andare avanti, ma è bastato poco per farti perdere questa forza.

Non volevo che succedesse questo, soprattutto ora che mi trovo lontano e sto per tornare a casa dalla nostra famiglia, non vi vedevo da una settimana e sto male. Fa male non averti potuto più vedere e tornare a casa senza di te. Spero che un giorno ci incontreremo di nuovo e poterti abbracciare come non ho mai fatto prima! Ti voglio bene papà.