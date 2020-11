La morte del piccolo Leonardo risale allo scorso 18 ottobre del 2019. Il bambino di 5 anni e mezzo è caduto dalla tromba delle scale di una scuola elementare di Milano e dopo un ricovero all’ospedale Niguarda, si è spento per via delle sue gravi condizioni di salute. I medici non sono riusciti a fare nulla per salvargli la vita.

Il team ospedaliero lo ha sottoposto ad un intervento neurochirurgico d’urgenza per poter diminuire la pressione intracranica. Un tentativo che purtroppo non è servito. Per la sua morte sono state accusate di omicidio colposo e mancata vigilanza una bidella e due maestre.

Di poche ore fa, è la notizia che la bidella ha chiesto un patteggiamento: un anno e dieci mesi di reclusione.

Spetterà ora al giudice decidere se accettare o meno quanto richiesto e di valutare anche la posizione delle due maestre della scuola elementare Pirelli di Milano.

La ricostruzione della caduta del piccolo Leonardo

Credit video: Milano Pavia TV On Demand – YouTube

Il 18 ottobre del 2019, intorno alle 10:00 del mattino, il piccolo Leonardo ha chiesto alle sue maestre di andare in bagno ed è uscito dalla classe. Dopo aver sentito le voci di un’altra classe, che si stava dirigendo in palestra per l’ora di educazione fisica, il bambino è salito su una sedia girevole e si è sporto, precipitando giù nella tromba delle scale.

La bidella affidata al piano della classe del piccolo, in quel momento stava utilizzando il cellulare per una chiamata personale, invece di vigilare la situazione. Anche le maestre, sono sotto accusa per non aver seguito le norme scolastiche e per negligenza sulla sorveglianza di un bimbo di soli 5 anni.

Due maestre che seguivano una sola classe. Una di loro avrebbe dovuto accompagnare Leonardo in classe o controllare la presenza della bidella ed affidarlo nelle sue mani.

Notizia in aggiornamento.