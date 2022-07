Addio a Leonardo, morto a 9 anni per una malattia che non gli ha dato scampo. Il suo sorriso si è spento per sempre, lasciando nel lutto tutta la famiglia, gli amici, i compagni di scuola e anche quelli della squadra di calcio, che ha deciso di ricordare il piccolino con un addio davvero commovente e straziante.

Leonardo ha lottato con tutte le sue forze per sopravvivere alla malattia che però non gli ha dato scampo. Il suo sorriso si è spento per sempre a soli 9 anni, lasciando nello sconforto tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato in questa vita.

Leonardo lascia la mamma Milanka, il papà Pierluigi, la sorellina Elena, che ricorderanno per sempre il suo carattere sempre allegro, anche durante la malattia. Fino all’ultimo respiro la famiglia gli è stata accanto, anche all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Grazie di cuore.

Questo il ringraziamento dei genitori di Leonardo per esprimere gratitudine di fronte alla vicinanza di tutti coloro che non li hanno lasciati. I funerali si terranno mercoledì 27 luglio alle 15.30 nel Duomo di Malo: saranno presenti i famigliari, gli amici, i compagni di squadra e tanti concittadini che si stringono ai genitori e alla sorellina. Sarà presente anche la sua squadra di calcio, che lo ha ricordato con parole piene di dolore.

Leonardo morto a 9 anni per malattia, il ricordo della squadra di calcio

L’associazione sportiva USD Malo 1908 ha dato la terribile notizia. Leonardo ha giocato fin da piccolo con la loro maglia. E fino a quando la malattia glielo ha permesso. Aveva giocato l’ultima volta nel mese di febbraio con i Pulcini classe 2013.