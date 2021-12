Leonardo Nardacci è morto in un incidente stradale a Sezze, in provincia di Latina, nel Lazio, proprio nel giorno di Natale. Lo sconforto dei parenti per la perdita del giovane 34enne è accentuato dal fatto che dopo la sua morte qualcuno ha pensato bene di rubargli il Rolex che portava al polso. La famiglia tra le lacrime ha denunciato il fatto che fa ancora più male in un momento di dolore.

Leonardo Nardacci aveva 34 anni ed è morto la notte di Natale sulla strada tra Sezze e Roccagorga. Erano circa le 23 quando in via Prati, vicino al campo sportivo, la Toyota guidata da un 23enne residente a Sezze, con lui a bordo, è uscita improvvisamente fuori strada.

Il giovane alla guida del mezzo ha perso il controllo dell’auto. Leonardo Nardacci viaggiava sul sedile del passeggero è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Subito i soccorritori sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Purtroppo, però, per il ragazzo di 34 anni non c’era più niente da fare.

I soccorritori del 118 prontamente intervenuti non hanno potuto far altro che constatare la morte del 34enne che viveva nel Comune di Roccagorga, che lo ha ricordato con queste parole:

In questa particolare giornata, esprimiamo profonda vicinanza per il grave lutto che ha colpito la nostra comunità, la perdita di una giovane vita a causa di un drammatico incidente stradale lascia tutti noi attoniti e sconvolti. La comunità si stringe al dolore della famiglia in questo doloroso momento.

Leonardo Nardacci morto in un incidente stradale a Sezze

Il giovane di 23 anni che era alla guida dell’auto dove viaggiava la vittima è ricoverato in ospedale, dove è arrivato in codice rosso dopo che i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere del suo mezzo. Non sarebbe in pericolo di vita.

La sorella della vittima, intanto, denuncia una situazione che ha dell’incredibile. Ecco cosa scrive Federica Nardacci: