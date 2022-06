Il papà di Leonardo Rizzetto, morto a soli 9 anni, con parole piene di dolore spiega lo sgomento della sua famiglia, che da un giorno all’altro si è trovata a piangere un piccolo angelo, volato troppo presto in paradiso. Giorgio Rizzetto ricorda il coraggio del figlio che ha lottato per lungo tempo contro un tumore che però non gli ha dato scampo.

Il Comune di Concordia Saggittaria, in provincia di Venezia, ha abbracciato la famiglia di Leonardo nel giorno dei funerali del bambino di 9 anni. Erano in tanti. Così tanti che la Cattedrale del paese non ha potuto contenerli tutti. Era tutti lì a supportare la famiglia e a salutare il giovane Leonardo.

In chiesa c’erano anche i compagni di squadra di Leonardo, con la loro divisa della Julia-Concordia, la società di calcio in cui il ragazzino ha iniziato a tirare i primi calci. Anche per seguire le orme del papà, dirigente sportivo che per lungo tempo ha giocato a pallone.

Oltre ai compagni di calcio, anche i compagni di scuola insieme alle maestre. Ma anche tanti giovani e il sindaco della città, Claudio Odorico. Un palloncino a forma di cuore ha accompagnato la bara bianca durante l’ultimo saluto al bambino di 9 anni, che amava il calcio.

Il papà ha voluto ricordare il piccolo con parole dolcissime, ricordando che a novembre, quando aveva scoperto la malattia, la prima cosa che aveva chiesto al dottore era se avesse potuto continuare a giocare.

Ciao campione, sei il nostro eroe, ora puoi giocare a calcio come tanto desideravi.

Leonardo Rizzetto morto a 9 anni: amava il calcio più di ogni altra cosa al mondo

Il papà ha affidato il suo dolore e quello della mamma e del fratellino in una lettera che ha commosso tutti quanti.