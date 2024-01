La ricca ereditiera tedesca Christina Block ha assolto delle persone per rapire i due figli che si trovavano temporaneamente con il padre per le feste. L'uomo si era rifiutato di riportarli da lei

Svelato il mistero sul rapimento dei figli di Christina Block, la ricca ereditiera tedesca, figlia del magnate del grande impero di steakhouse nel suo paese. È stata la stessa donna ad assoldare i rapitori, che hanno prelevato i bimbi che si trovavano con il padre in Danimarca. L’uomo si era rifiutato di riportarli dalla madre, dopo il divorzio. Dovevano stare con lui solo per alcuni mesi.

Christina Block è la figlia dell’inventore delle steakhouse tedesche. La donna di 48 anni ha ingaggiato ex agenti del Mossad, comandati da un capo dei servizi segreti tedeschi in pensione, per riprendersi i suoi figli.

L’ex marito, da cui ha divorziato nel 2018, Stephan Hensel, vive in Danimarca, al confine con la Germania. La figlia Johanna di 17 anni ha deciso di vivere con lui. Mentre i due figli più piccoli, Theodor di 10 anni e Klare di 13, che gli erano stati affidati solo per alcuni mesi. Mentre Greta, la figlia 15enne della coppia, vive con la madre.

La mamma aveva cercato di riportare i figli in Germania da lei. Ma l’uomo si è rifiutato. E le autorità danesi gli hanno dato ragione. Così è scattato il blitz, mentre il padre e i due figli festeggiavano Capodanno in un locale di Gravenstien.

I due ex agenti del Mossad hanno aggredito il 49enne e hanno portato via i due bimbi, portandoli in Germania. Per due giorni non si hanno avuto notizie di loro, ma il padre sospettava della madre. Che, infatti, ha poi confessato che erano con lei e stavano bene.

Dopo due giorni di angoscia, Christina Block ha confessato che i figli erano con lei

La ricca ereditiera, dopo due giorni di buio, ha chiamato la polizia per dire che i bimbi stavano bene ed erano con lei all’Hotel Grand Elysees di Amburgo.

La polizia danese ha chiesto ai colleghi tedeschi di arrestare la donna, per aver sottratto i figli inscenando un rapimento.