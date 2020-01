L’esplosione del bagno Vengono svegliati da un improvviso e forte rumore proveniente dal bagno. Quando si alzano a controllare, trovano il bagno così. Non riescono a dare una spiegazione a ciò che vedono finché degli esperti spiegano loro cosa è accaduto.Adesso vogliono avvertire tutti.

L’incidente subito da una famiglia a Port Charlotte, in Florida, ha suscitato un allarme sull’uso del bagno durante i temporali. Chiunque penserebbe che la propria casa funga da rifugio per proteggersi dai fulmini durante una terribile tempesta. Sembrerebbe però che alcune scosse elettriche possano invadere anche la privacy della propria casa.

Così la pensano Marylou Ward e suo marito, che una notte furono sorpresi dall’esplosione della loro toilette a causa di un fulmine che colpì la fossa settica della residenza.

La coppia era nella loro stanza a guardare la televisione, quando furono sorpresi da un fragoroso rumore proveniente dal bagno principale. Marylou e suo marito si alzarono dal letto per andare a ispezionare e scoprirono una scena da guerra. Il gabinetto del bagno era esploso: ceramiche ed altri materiali volarono per aria, finendo sparsi per tutta la stanza. «È stato il rumore più forte che abbia mai sentito. Ci alzammo dal letto e … il bagno era in pezzi sul pavimento “, ricorda Ward.

I due, erano sorpresi, non si spiegavano cosa avrebbe potuto causare una simile scena. Tuttavia, notarono che qualcosa stava bruciando in giardino e un odore di fumo si stava diffondendo nell’atmosfera.

Avvicinandosi alla finestra, videro che la fossa settica era avvolta da piccole fiamme che si estinguevano sotto la pioggia. Quando hanno visto la scena, la prima cosa a cui hanno pensato sono stati i fulmini, ma non ne erano completamente sicuri.

Marylou decise di chiamare la società locale per chiedere dell’avvenuto. All’arrivo gli esperti hanno spiegato alla coppia che un fulmine aveva effettivamente colpito la loro fossa settica e, a causa dell’accumulo di gas metano, accumulatosi da decenni di materia fecale nei tubi, la toilette ha finito per esplodere.

Oltre alla distruzione del bagno, la tempesta ha distrutto un intero segmento di tubi, oggetti decorativi del giardino e ha fatto scoppiare una finestra della stanza. Fortunatamente, nessuno stava usando la toilette in quel momento e non sono state registrate lesioni. Tuttavia, questo episodio ha innescato l’allerta tra la famiglia e la comunità perché, sebbene questi casi siano improbabili, vediamo che possono anche accadere.

«Ci ​​sono stati incidenti che hanno coinvolto persone che sono rimaste ferite nei bagni. Se un fulmine colpisce la tua casa, finirà per fare qualche danno ”, ha dichiarato John Jensenius, esperto di fulmini presso la National Oceanic and Atmospher Administration (NOAA).



Durante un temporale è meglio stare alla larga dai bagni per evitare incidenti del genere. Se un fulmine entra in un tubo, può raggiungere la persona che sta utilizzando la toilette, la doccia o la vasca. La famiglia ed il vicinato, hanno già imparato la lezione e ora la famiglia sta lavorando alla riparazioni del bagno.