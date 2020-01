Lettera di una mamma La lettera di questa madre, al proprio figlio maschio, ha fatto il giro del web: "Figlio mio, tratta le donne come vorresti che tutti trattassero tua madre..."

Figliolo, tratta le donne come vorresti che tutti mi trattassero e non venire a chiedermi di aiutarti a ferirle. Molti credono che il valore di un uomo si misuri nella sua forza e nel numero di donne che può conquistare. Per non parlare di coloro che cercano di controllare le donne invece di farne le loro compagne.

Hai avuto il “privilegio” di nascere uomo. Ci sono migliaia di cose che la società non ti chiederà mai; nessuno ti dirà che devi scegliere tra il tuo lavoro e crescere una famiglia, né ti faranno pressione quando sarai grande per diventare padre, molti diranno che il mondo è tuo per fare ciò che vuoi. Ma questo non dovrebbe mai essere a scapito della libertà di una donna.



Amore, lei sarà la tua partner, non una tua proprietà. Non saprai mai cosa significhi camminare con la paura, la paura di non arrivare, la paura di farsi male o che in cinque minuti qualcuno ti rovinerà la vita. So che anche gli uomini soffrono, ma non nella misura di una donna, ecco perché ti chiedo di unirti alla nostra causa.

Prenditi cura dei tuoi amici, della tua partner, delle tue figlie, assumiti tutto ciò che fai in modo responsabile, accompagnale di notte, difendile dagli abusi e da chiunque voglia farle del male, credi sempre nella giustizia.

Non ascoltare quelli che ti dicono che non importa, che nessuno ci crederà, che non ne vale la pena, ogni donna è meravigliosa a modo suo, e se riesci a fargli cambiare idea, allora cambierai il mondo.



LE TUE FORZE SONO IMPORTANTI QUANTO LE LORO

Ci saranno molti che ti faranno credere o sentire di essere superiore, ma una donna può avere idee buone come le tue, ce ne saranno alcune che saranno anche migliori e non lo capirai finché non saprai come rispettarle e sostenerle.

Figliolo, tratta le donne come vorresti che tutti mi trattassero.

E per favore, ricorda che facendo la stesse cose che fa una donna non significa che sei inferiore. Sei capace quanto loro di prenderti cura di una casa, essere un buon padre, avere un ottimo rapporto con i tuoi figli, e non credere che con i soldi puoi guadagnarti il loro amore. Per tutta la vita mi hai visto stare con te, lo vorranno anche loro.

Incoraggia i tuoi compagni di lavoro, so che puoi avere un riscontro positivo da parte loro. Fidati delle donne e non lasciare che la voce degli altri vinca, so che il migliore degli uomini vive in te perché ho contribuito a forgiare il tuo carattere, e perché ti ho mostrato che puoi andare avanti senza calpestare gli altri.

Voglio che tu sia il miglior uomo del mondo e quest’uomo deve credere in una donna, amarla e rispettarla, vederla al tuo stesso livello. Ti amo figlio, grazie per avermi reso orgogliosa di te.