Leucemia Linfoblastica Acuta Ogni mattina si svegliava con un nuovo livido, ma non riusciva a spiegarsi da dove provenissero. Decide di andare dal medico, ma una settimana dopo perde la vita. Adesso l'amica vuole creare consapevolezza.

Di solito quando andiamo dal medico con sintomi influenzali lo facciamo cercando sollievo dal disagio, non pensiamo mai di poter ricevere una diagnosi terribile. Purtroppo, è quello che è successo a Sarah Armstrong , un’assistente sanitaria all’ospedale Aintree di Liverpool, 22 anni, che è andata dal suo medico di famiglia con “sintomi simil-influenzali” e strani lividi.

Questa giovane donna, madre di una bambina di due anni, è morta il 1 ° febbraio, appena una settimana dopo la diagnosi di leucemia mieloide acuta. La sua amica d’infanzia Danielle Johnson , anche lei di 22 anni, ha detto che Sarah era “piena di vita” prima della sua morte, anche dopo la diagnosi, pensava di aver contratto un’influenza mentre lavorava in ospedale.

“Sarah era sorpresa da tutti quei lividi e mi aveva detto che non riusciva a spiegare da dove venissero, e le ho detto che doveva prendere un appuntamento e andare dal dottore”, ha rivelato Danielle. Sarah andò dal dottore e le fu detto che era necessario sottoporsi a un esame del sangue e, dopo averlo fatto, lo stesso giorno la chiamarono per dirle che doveva andare immediatamente al pronto soccorso.



A Sarah è stata diagnosticata la leucemia il 24 gennaio e ha iniziato le sessioni di chemioterapia cinque giorni dopo, ma è morta tragicamente il 1 ° febbraio dopo aver subito un ictus. Danielle ha affermato che, nonostante abbia ricevuto la straziante notizia della sua malattia, Sarah è stata molto positiva e aveva molte speranze.

Il 1 ° febbraio Danielle ha ricevuto un messaggio da Joel, il fidanzato di Sarah, per darle la terribile notizia che la sua amica, con la quale aveva condiviso e riso la sera prima, aveva subito un ictus e non era riuscita a sopravvivere. I suoi parenti hanno creato una campagna su GoFundMe in cui descrivono Sarah come una giovane donna con un grande cuore che si era dedicata alla cura degli altri.

I soldi raccolti attraverso le donazioni saranno usati per pagare i costi del funerale di Sarah e per il suo bambino. “Non solo è stata amata dai suoi pazienti e dai suoi collaboratori, ma da tutti quelli che la conoscevano”, afferma la pagina della raccolta.

Sarah è diventata l’angelo custode della figlia di due anni e continuerà a vegliarla per sempre.

La sua amica Danielle ha rivelato che voleva condividere la sua storia per aumentare la consapevolezza e, si spera, aiutare altre persone a rilevare i sintomi per attaccare la malattia in tempo.

Condividi questo tragico caso che, sebbene abbia avuto il risultato peggiore, può aiutare a salvare altre vite. Offriamo un messaggio di conforto alla famiglia di Sarah.