“L’ho fatto per loro”, il gesto del papà di Alessia e Giulia, lo sorelle investite dal treno, per questo Natale

Per Vittorio Pisano, il papà di Alessia e Giulia, le due sorelle investite da un treno a Riccione, non è stato affatto un Natale come tutti gli altri.

Da quando è accaduto, l’uomo cerca di affrontare la vita facendo del bene e continuando a ricordare Alessia e Giulia. Le sue figlie, due adolescenti di 15 e 17 anni, avevano trascorso una serata in discoteca. Nessuno sa perché, ma alla fine si sono ritrovate sui binari del treno.

Cerco di farmi forza e un messaggio lo voglio mandare. Io che vivevo solo per Alessia, la mia bomber per quanto le piaceva il calcio e Giulia, la mia principessa, ora penso agli altri e cerco di fare del bene in loro nome.

Vittorio Pisano si è travestito da Babbo Natale e ha distribuito i regali ai bambini. Un gesto che ha voluto fare in nome delle sue figlie, l’uomo si è legato alla fede e all’affetto della comunità ed è per questo, che con il suo dono, ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini dopo l’indimenticabile tragedia.

Giulia Alessia sono sempre con noi.

L’uomo ha confessato di avere un obiettivo, acquistare un pulmino da 9 posti per accompagnare i ragazzi in discoteca il fine settimana. Lo scopo è quello di verificare le condizioni degli adolescenti, in modo che non debbano andare in giro ubriachi o guidare nello stesso stato.

In quella notte che mai dimenticherà, il suo papà le stava aspettando e gli avevano detto da poco che stavano tornando a casa. Dopo una serata trascorsa in discoteca, intorno alle 7:00 del mattino, Alessia e Giulia si trovavano sui binari del treno della stazione di Riccione. Alcuni testimoni hanno raccontato che barcollavano e che il barista del bar della stazione ha iniziato ad urlare, chiedendo loro di spostarsi dai binari. Poi, all’improvviso, è arrivato il treno…

Dopo gli esami della scatola nera del treno, è il risultato che il conducente procedeva alla giusta velocità e che, quando ha visto le due ragazze sul binario, ha azionato immediatamente il freno di emergenza. Ma nonostante il suo riflesso tempestivo, non è riuscito ad evitare quanto accaduto.