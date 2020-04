L’idea dell’ospedale per proteggere i neonati dal Covid 19 L'ospedale per proteggere i neonati nel reparto nascite, ha deciso di creare qualcosa di diverso. Ecco cosa ha fatto..

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, poiché sale sempre di più il numero delle persone contagiate, ma soprattutto dei decessi, dovuti proprio a questo. Un ospedale della Thailandia, ha trovato un’idea geniale per proteggere i neonati dal virus e le loro foto hanno fatto il giro del mondo.

Tutta la popolazione è preoccupata per come si sta diffondendo il Covid 19 ed infatti, la maggior parte di loro ha scelto di rimanere in casa e di uscire solo per le emergenze.

Nell’ospedale Paolo, nella provincia di Samutprakarm, in Thailandia, è stato inventato qualcosa di davvero geniale, ma soprattutto unico, per proteggere i neonati e per evitare che vengano contagiati.

Le foto sono state scattate al reparto nascite, dove i piccoli sono vestiti con dei dispositivi di protezioni individuali. In più, hanno anche delle visiere trasparenti, che coprono completamente il loro viso, dai batteri del virus.

Il post è stato pubblicato sui social e le immagini sono diventate presto virali, tutti ne sono rimasti stupiti. Il presidio ospedaliero ha voluto mandare anche un messaggio per tutti, in cui hanno scritto:

“Abbiamo adottato misure di protezione extra per i più piccoli, con visiera trasparente per i neonati. Sono davvero carini! Congratulazione a tutte le madri ed a tutti i padri.”

I contagi da Covid 19 sono arrivati a numeri molto elevati. Per questo motivo è importante rispettare alcune semplici regole, per evitare di contrarlo. Come per esempio:

Stare ad un metro di distanza gli uni dagli altri, lavarsi spesso le mani, non frequentare luoghi troppo affollati e soprattutto non andare negli ospedali o negli studi medici, in caso di sintomi, ma chiamare il proprio medico di base o il numero adibito per le emergenze. In più è importante anche stare nelle proprie abitazioni e di uscire solo per le necessità.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Marshable.it