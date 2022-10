Molto presto non vedremo più esposti sugli scaffali della Lidl i coniglietti di cioccolato. A deciderlo una sentenza del Tribunale Federale Svizzero che ha sancito come la loro forma e involucro siano molto simili al famoso coniglietto dorato con nastrino rosso al collo prodotto e venduto dalla Lindt & Spruengli e su cui pende l’attribuzione di marco specifico.

La più alta corte svizzera ha decretato non solo il divieto di vendita del coniglietto, ma anche la distruzione delle scorte già prodotte. Parliamo di una sentenza che segna una nuova tappa giudiziaria in corso tra le due aziende.

“Il coniglio di cioccolato di Lindt & Sprüngli avvolto in un foglio di alluminio (dorato o in un altro colore) può rivendicare la protezione del marchio contro il prodotto concorrente di Lidl” – si legge nella motivazione pubblicata dal Tribunale. Il rischio è di confusione tra i consumatori.

Il colosso svizzero del cioccolato porta così a casa la vittoria. Avrebbe dimostrato come a causa della stessa forma associata, per il consumatore ci sia il rischio concreto di confusione. Stessa cosa con l’involucro che copre il prodotto, in questo caso la stagnola dorata con collarino rosso.

A confermare l’autenticità e l’unicità del prodotto c’è la registrazione del marchio e per questo la sua forma è tutelata legalmente da possibili tentativi di replica.

Che fine faranno i coniglietti già prodotti dalla Lidl e che dovranno essere distrutti? L’azienda tedesca ha già specificato che non ci saranno sprechi. Il cioccolato prodotto in forma di coniglietto verrà rifuso e sciolto in nuove forme.

Questo è anche il consiglio del Tribunale Federale Svizzero. L’organo giurisdizionale ha considerato proporzionata la pena proprio in virtù della possibilità di non generare uno spreco inutile. Quindi addio ai coniglietti di cioccolato low cost prodotti dalla catena di supermercati tedesca. I consumatori troveranno sicuramente altre prelibatezze in nuove forme.