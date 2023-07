Sono trascorsi 19 mesi e ci sono ancora troppi dubbi sul decesso di Liliana Resinovich. Il giudice ha rigettato la richiesta di archiviazione e disposto nuovi esami.

La Procura di Trieste ha affidato all’antropologa forense Cristina Cattaneo l’incarico di effettuare una perizia medico legale, con la speranza che possa far luce sul mistero della scomparsa e del ritrovamento della donna.

Liliana Resinovich è uscita di casa dopo aver compiuto le sue azioni quotidiane. Ha fatto colazione, ha fatto la lavatrice ed ha preso gli integratori. Poi è scomparsa nel nulla. Era il 14 dicembre del 2021. Dopo quasi un mese, il 5 gennaio del 2022, è stata trovata senza vita nel parco dell’ex Opp, a San Giovanni. Aveva un sacco sulla testa e uno sui piedi.

Dopo le indagini, la Procura aveva chiesto l’archiviazione come suicidio, ma la famiglia si è opposta e, alla fine, il giudice ha rigettato la richiesta e disposto nuovi esami. L’incarico affidato all’antropologa prevede:

Consulenza sulle lesioni riscontrate, sulla loro origine, il mezzo che le ha prodotte, la datazione e ogni altro elemento utile a qualificare il decesso quale conseguenza di un’azione suicidaria o di un fatto attribuibile a terzi.

Il marito di Liliana Resinovich

Il marito Sebastiano Visintin è intervenuto durante la trasmissione Morning news e ha ribadito, come sempre negli ultimi 19 mesi, di non sapere cosa sia potuto accadere alla moglie. Dopo il ritrovamento di Liliana, è comparsa un’altra figura nella sua vita. Claudio Sterpin, un amico di vecchia data. L’uomo ha rivelato che avevano una relazione e un piano per stare insieme. Ma Sebastiano si è sempre mostrato dubbioso dinanzi alle sue parole. E anche se la famiglia e gli inquirenti hanno avuto sospetti su di lui, Visintin si è detto tranquillo. Lui e Liliana avevano una vita bellissima.

Sono venuti da me, mi hanno detto che dovevano fare una perquisizione. Hanno portato via computer, un tablet, cellulari e cose più vecchie.

Cosa è davvero accaduto a Liliana Resinovich? Dopo 19 mesi è ancora un mistero.