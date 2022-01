L’imprenditrice Maria Chiara Gavioli trovata senza vita nella sua villa

Un malore fatale in casa, l’imprenditrice Maria Chiara Gavioli trovata senza vita nella sua abitazione dalla colf. Si è spenta in modo inaspettato all’età di 47 anni, lasciando nel dolore due figli.

La tragedia è accaduta in una villa di via Morandi a Mogliano Veneto (Treviso). Secondo le notizie riportate finora, sembrerebbe che la colf l’abbia trovata nel pomeriggio dello scorso 19 gennaio. Accanto al suo corpo, c’erano alcuni medicinali.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dei carabinieri, gli operatori del Suem e il medico legale. Quest’ultimo non ha riscontrato altre cause, se non quelle di un malore improvviso. Maria Chiara Gavioli aveva problemi di salute da diverso tempo.

Maria Chiara Gavioli al centro di cronache giudiziarie

Da anni era finita al centro di cronache giudiziarie con il fratello Stefano, per una società che gestiva la raccolta e il trasporto dei rifiuti a Napoli tra il 2010 e il 2011. Era stata accusata di bancarotta per distrazione. Ma aveva ottenuto la libertà nel 2012 grazie alla richiesta di riesame del suo legale.

Aveva dichiarato davanti al Gip di essersi ritrovata in quella situazione a sua insaputa. E di non essere nemmeno a conoscenza dell’esistenza di Enerambiente.

L’azienda era accusata di distrazione, occultamento, dissipazione del patrimonio aziendale a danno dei creditori. Attraverso emissione di fatture false e irregolarità dei libri contabili. Secondo l’accusa, grandi somme di denaro erano utilizzate per spese personali e mutui del fratello. O per coprire le spese di altre società.

La donna di 47 anni è morta in modo inaspettato all’interno della sua villa. Le indagini non hanno trovato nessun elemento che possa portare gli inquirenti su altre piste. Non è noto se verrà richiesto l’esame autoptico, per il medico legale la vita dell’imprenditrice è stata spezzata da un malore improvviso e inaspettato.

Maria Chiara Gavioli lascia nel dolore due figli e tutte le persone che la conoscevano.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità.