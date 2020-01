L’incredibile recupero Dopo il passaggio degli incendi nelle foreste dell'Australia, nuova vita sta già fiorendo tra le ceneri. Le immagini sono così scioccanti che molti utenti hanno commentato che molto probabilmente si tratta di fotomontaggi, ma non è così, sono reali, e ci danno speranza

Gli incendi in Australia hanno tenuto il mondo intero in sospeso per mesi. La situazione è allarmante e sono sempre di più gli animali che periscono a causa della devastazione del fuoco. A volte sembra difficile immaginare il momento in cui questi ecosistemi possono riprendersi, ma un paio di fotografie sono riuscite a mostrarci che c’è ancora speranza.

Le foto sono state scattate sulla costa centrale nel Nuovo Galles del Sud.

Organizzazioni, pompieri e soccorritori di animali non si sono riposati per mitigare l’enorme danno degli incendi. Mary Voorwinde vive vicino a una foresta che ha subito le devastazioni del fuoco. La sua casa era molto vicina al pericolo e per settimane ha dovuto affrontare i terribili effetti del fumo. Lei e Murray Lowe hanno deciso di dedicare alcune ore ad esplorare e ad osservare da vicino la situazione in cui erano volte le foreste.

“Tutto ciò che vogliamo fare è inviare un messaggio positivo in mezzo a tanto scoraggiamento e tristezza.”

“Abbiamo trascorso ore a esplorare e scattare fotografie. È stato travolgente vedere tutto quello che era successo. “

All’inizio, l’immagine era devastante come avevano immaginato. Tuttavia, entrambi sono rimasti sorpresi quando hanno guardato un po ‘più da vicino e si sono resi conto che nel mezzo di così tante sfumature di nero e cenere, c’erano colori vivaci come il verde e il rosso. Sebbene molti tronchi fossero stati completamente bruciati, molti di loro sembravano riprendersi in modo miracoloso.

“Era un’immagine molto potente perché dimostra la resistenza della natura. Durante i disastri costruiamo la capacità di recupero. “

“La natura ci sta inviando un messaggio. Ci sta dicendo che anche se è successo qualcosa di così terribile, c’è ancora speranza. ”

Non appena videro ciò che stava accadendo, capirono che era necessario far conoscere la meravigliosa vita che stava cominciando a emergere nel mezzo della catastrofe, quindi hanno condiviso le foto attraverso i social network. Le immagini sono così scioccanti che molti utenti hanno commentato che molto probabilmente si tratta di fotomontaggi.

Tuttavia, sono completamente vere e sono state fonte di ispirazione per continuare a combattere per il ripristino di questi preziosi ecosistemi. C’è ancora molto da fare. Molti animali hanno bisogno di aiuto veterinario e vagano lontano dal loro habitat per sopravvivere. Tuttavia, niente di meglio che vedere la vita in mezzo a così tanti danni, ricordarci che dobbiamo combattere per il nostro ambiente.