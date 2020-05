L’incredibile trasformazione di Joan MacDonald, una donna di 73 anni Questa è l'incredibile storia di Joan MacDonald, una donna di 73 anni che ha deciso di trasformare il suo corpo

Joan MacDonald è una donna di 73 anni che a un certo punto della sua vita ha deciso di dare un cambio drastico alla sua vita, rivoluzionando completamente il suo corpo. La donna ci insegna che volere è potere. E non è mai troppo tardi per cambiare.

Joan MacDonald è una donna molto coraggiosa che un giorno ha deciso di prendere in mano la sua vita, cambiandola in maniera impressionante. La settantenne ha deciso che era ora di cambiare. E con tenacia c’è riuscita. “Sapevo che dovevo fare qualcosa di diverso. Avevo visto mia madre affrontare le stesse cose, prendendo medicine dopo medicine e io non volevo quella vita per me”. La donna ha consultato la figlia Michelle, che è allenatrice e chef professionista, proprietaria del Tulum Strenght Club in Messico.

Aveva tutta la motivazione per cambiare il suo corpo. La sua mentalità l’ha sostenuta con forza e determinazione. Faceva yoga, si allenava ogni giorno e faceva anche sollevamento pesi. Il suo corpo si è completamente modificato e lei è finita sulle copertine di molte riviste. Oggi è una fonte di ispirazione per molte persone in tutto il mondo, compresi i più giovani. Bando alla pigrizia: non è mai troppo tardi per iniziare a prendersi cura del proprio corpo.

Grazie all’alimentazione e all’allenamento Joan ha perso 60 chili. Ed è in forma e più sana di prima. Su Instagram è già una celebrità e condivide video e citazioni motivazionali per spingere i proprio follower a fare sempre di più. Lei sfida l’età e il tempo che passa. E ci riesce alla grande.

Oggi Joan si sente benissimo, sta benissimo ed è felice nel suo nuovo corpo. Mangia bene, si muove, fa palestra, solleva pesi, ma fa anche yoga. Ama stare a contatto con persone che, come lei, hanno scelto di seguire uno stile di vita più sano. “Ho scoperto che questo nuovo modo di vivere mi ha permesso di incontrare e di incoraggiare molti altri a fare lo stesso. Se stai cercando un cambiamento, posso dirti che non è un viaggio facile ma ne vale la pena. Spero che la mia storia ti dia la fiducia che anche tu puoi cambiare. Se posso farlo io, puoi farlo anche tu”.