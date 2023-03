L’artista britannica Linda Nolan ha metastasi al cervello. Purtroppo la donna ha già dovuto affrontare diverse diagnosi di neoplasia: al seno, all’anca, al fegato. Oggi non sa quanto tempo le resta da vivere, perché le sue condizioni di salute sono davvero peggiorate, per questo per lei è importante vivere al massimo ogni giorno con le persone che ama.

Da 18 anni la cantante inglese cerca di sconfiggere una neoplasia che però non le dà tregua. Nel 2005 ha ricevuto la prima diagnosi di un tumore al seno al terzo stadio, che nel giro di un anno, però, è riuscita a mandare via, grazie alle cure dei medici ai quali si è affidata.

Nel 2017 la seconda diagnosi di una neoplasia molto rara all’anca, patologia che, purtroppo, non è curabile. Ben presto il male si è diffuso anche al fegato. Oggi racconta di avere metastasi tumorali ovunque: sono già arrivate al cervello, come ha raccontato in un’intervista al programma Good Morning Britain.

Voglio dirvi che sfortunatamente il cancro si è diffuso al cervello e questo, ovviamente, è spaventoso perché non ci sono molti altri trattamenti se non la chemioterapia.

Queste le parole della cantante di 64 anni, che ha aggiunto, però, di non volersi arrendere mai. Lei rimane comunque ottimista, nonostante la sua salute le abbia dato ben più di una preoccupazione. Scherzando dice che perderà i capelli per la quarta volta, nella speranza che le cure abbiano un esito positivo.

Linda Nolan, metastasi al cervello: la cantante è andata a vivere con la sorella

Sono tornata a vivere con mia sorella il cancro al cervello stava compromettendo il mio equilibrio e ho avuto tre cadute piuttosto brutte. Ho comprato una sedia a rotelle, stiamo preparando le cose per l’inevitabile. È un viaggio spaventoso da fare questo.

La cantante, molto popolare in Inghilterra, aggiunge poi: