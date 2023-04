Il marito di Lindsay Clancy chiede a tutti di perdonare sua moglie, nonostante il terribile gesto compiuto. Ha portato via la vita ai suoi tre bambini: Callan di 8 mesi, Dawson di 3 anni e Cora di 5 anni. Soffriva di ansia e depressione post partum. Purtroppo apparentemente sembrava che tutto andasse bene dopo la nascita del terzo figlio, ma così non era.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, dopo aver strangolato i suoi tre figli, la donna si sarebbe buttata giù da una finestra della casa di famiglia che si trova a Duxbury, nel Massachussetts. Tutto è avvenuto lo scorso 24 gennaio.

Patrick Clancy non era in casa in quel momento. Era uscito per andare a fare la spesa. Quando è rientrato ha trovato i due bambini più grandi riversi a terra privi di sensi. Mentre il neonato era ferito gravemente. Cora e Dawson sono stati dichiarati morti dai sanitari, mentre Callan è stato trasportato in aereo, ma è deceduto 6 giorni dopo.

La donna era un’infermiera ostetrica del Massachusetts General Hospital. Secondo quanto riportato aveva la depressione post partum dopo la nascita di Callan. A luglio aveva anche pubblicato dei post sui social parlando della sua salute mentale.

Aveva raccontato che aveva cercato di cambiare alimentazione e stile di vita per cercare di superare quella condizione, ma evidentemente la depressione ha preso il sopravvento. Eppure la vita della famiglia sui social sembrava felice e perfetta.

Lindsay Clancy ha cercato di togliersi la vita nella sua casa, lanciandosi da una finestra

È una cosa piuttosto scioccante ed è straziante. Erano solo bambini bellissimi, bellissimi. Ben curati – erano semplicemente belli , tutto qui. Hanno avuto una vita meravigliosa.

Queste le parole di Rita Musgrove, bisnonna dei bambini. Insieme ad altri parenti stanno cercando di elaborare quanto successo, anche per stare vicino al marito.