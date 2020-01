L’iniziativa di un bambino Il bambino di otto anni vede un uomo affamato che cerca di vendere qualcosa per potersi comprare da mangiare. Senza pensarci due volte, il piccolo si alza e porge i suoi soldi al signore. La reazione dell'uomo è stata così inattesa che ha lasciato il piccolo in lacrime

Si dice che i bambini siano il futuro della società, ed è vero, nascono con virtù coltivate con l’esempio che ricevono, ma la loro essenza deve essere umile, nobile, empatica e solidale. Il bambino protagonista di questa storia potrebbe rendere questo mondo un posto migliore. La sua reazione ha suscitato molta tenerezza.

Adalid era in una taqueria con sua madre quando vide un venditore che era stato rifiutato dai commensali, quindi decise di dargli i soldi che aveva con se’ in modo da potersi comprare qualcosa da mangiare.

Adalid ha otto anni e vive a Michoacán, in Messico. Recentemente è andato in una taqueria con sua madre, dove ha visto un adulto che è venuto a vendere dei prodotti e ha anche notato che nessuno voleva comprarli.

Quel giorno Adalid aveva con se’ 70 pesos (3 euro) che si era guadagnato giocando a casa di sua nonna, e non ci ripensò per un secondo: si avvicinò al vecchio e gli diede i soldi che aveva, in modo che potesse comprarsi qualcosa da mangiare.

“Gli ho dato i soldi e ho visto che aveva comprato solo un taco, quindi ho chiesto a mia madre se potevamo comprarne altri”, ha detto Adalid.

Capita spesso che i bambini abbiano iniziative che sfuggono al cuore degli adulti, come questa bambina nel video

L’uomo accettò la proposta di Adalid e di sua madre. Il piccolo chiese al cameriere di assistere prima il venditore, poiché lui e sua madre potevano aspettare. Mentre l’uomo mangiava i suoi tacos non poteva fare a meno di versare lacrime, a cui anche Adalid ha risposto piangendo. Sapeva che l’uomo era davvero grato per il suo gesto, un atto di solidarietà nato dal suo cuore.



“Ho pianto perché l’ho visto piangere. Ho visto che si asciugava le lacrime mentre mangiava. Quando ha finito di mangiare e mi ha ringraziato di nuovo anche con un abbraccio “, ha detto Adalid.

La madre disse che era molto felice di vedere la gentilezza del suo bambino, che prima di arrivare alla taqueria gli stava raccontando cosa voleva fare con i soldi che aveva guadagnato. Quindi fu molto sorpresa quando, senza esitazione, il figlio accorse per aiutare il Signore.

“Il mio cuore asi è sciolto quando ho visto che il mio bambino si è avvicinato all’uomo per dargli i suoi soldi, mi ha fatto vedere che l’educazione che suo padre e io gli diamo davvero sta funzionando, ne sono molto orgogliosa”, ha detto Karen Adalid.