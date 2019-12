Lisa Sartori, la sedicenne scomparsa da Merano, è stata ritrovata e sta bene Lisa Sartori, la sedicenne scomparsa il 19 novembre da Merano, Bolzano, è stata ritrovata dai carabinieri e sta bene; ecco dov'era

Lisa Sartori, la sedicenne scomparsa da Merano (Bolzano), è stata ritrovata dai carabinieri e sta bene. A comunicare la buona notizia è il programma Chi l’ha visto che aveva seguito il suo caso. La giovane ragazza era scomparsa da casa lo scorso 19 novembre.

Lisa Sartori è stata ritrovata vicino l’areale dove ha sede il “Laghetto Club” di Sinigo, nella stessa zona dove abita anche il padre, Beppe Sartori. Prima di scomparire aveva detto al padre:

“Mi rifarò viva quando avrò 18 anni e un giorno”.

La madre, Barbara Ganterer aveva diffuso un accorato appello per ritrovarla:

“I suoi amici e il suo mondo sono qui. A te che la tieni a casa tua, sappi che Lisa è minorenne e stai commettendo un reato”.

I carabinieri stanno verificando in questo momento il comportamento di alcuni adulti coinvolti in questa vicenda.

A “Chi l’ha visto”, il padre, che vive in un camper nella provincia di Bolzano, aveva detto che la figlia avrebbe mostrato insofferenza per la comunità dove era stata collocata, dopo aver abbandonato la scuola. La ragazza con la passione per il mondo della moda, stava male per la sua situazione familiare.

La sua entrata in comunità era stata decisa dai giudici che avevano provato a tutelarla. Dopo aver fatto una visita al suo padre, Lisa Sartori sarebbe dovuta tornare in comunità ma di lei si erano perse le tracce il 19 novembre 2019. La madre, Barbara Ganterer, parlava di una grande fragilità e di un momento particolare attraversato dalla ragazza.

Sembra che Lisa Sartori avrebbe voluto vivere con il padre. A lui aveva telefonato per dargli notizie di lei, senza però dare dettagli sulla sua posizione esatta.

“Sono molto vicino, a casa di nostri amici”.

Poco fa il lieto fine. Lisa Sartori sta bene e potrà riabbracciare i suoi genitori.