Un terribile episodio è quello avvenuto diverso tempo fa in Inghilterra. Nigel Malt ha ucciso sua figlia di 19 anni, dopo che si era messa in mezzo in una discussione con il suo fidanzato. L’uomo non accettava affatto questa relazione e in quella giornata i due hanno avuto una discussione.

Il giovane padre si è presentato fuori casa, armato di un piede di porco. Per questo Lauren si è subito messa in mezzo per difendere il ragazzo, ma questo gesto non è affatto piaciuto al suo papà.

Nigel Malt dopo esser salito in macchina, ha investito una prima volta sua figlia, di 19 anni. Tuttavia, mentre la ragazza era a terra ed urlava per le ferite, il padre ha messo la retromarcia e le è passato di nuovo sopra, ma questa volta uccidendola.

Questo episodio a causa della violenza e dell’atrocità, ha sconvolto tutta la Nazione. Infatti sono davvero tante le persone che sui social chiedono giustizia per questa povera ragazza, che voleva solo viversi la sua storia.

I fatti sono avvenuti diverso tempo fa in un’abitazione che si trova nella zona di Norfolk. L’uomo però si è presentato davanti alla Norwich Crown Court solo pochi giorni fa.

Grazie alle prove raccolte e alle diverse testimonianze, i giudici lo hanno condannato per il delitto della figlia. Dovrà passare in carcere ancora molto tempo.

Nigel Malt condannato pet l’omicidio di sua figlia: i fatti

La cosa più incredibile è che dopo aver commesso il delitto, l’uomo ha avvisato tutti i presenti di non chiamare la polizia. Infatti ha messo la ragazza ormai senza vita all’interno della sua auto e l’ha portata al negozio della sua ex moglie e madre di Lauren.

Dalle indagini inoltre, è emerso che Nigel Malt ricorreva spesso alla violenza. Infatti in passato era stato allontanato dalla moglie, perché era stata violento anche con lei. I magistrati in aula hanno dichiarato: