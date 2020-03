Live – Non è la d’Urso: collegamento con il Ministro del Sud, Giuseppe Provenzano CORONAVIRUS: Barbara D'Urso, collegamento con il Ministro del Sud: "fermati altri tentativi di spostamento dal Nord". Ecco costa sta succedendo e l'appello a queste persone

La nota conduttrice Barbara D’Urso, durante una puntata di “Live – Non è la d’Urso“, si è collegata con il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, per parlare del provvedimento preso riguardo gli spostamenti. “C’è tanta preoccupazione come in tutti gli italiani, ma siamo lavoro ogni giorno per cercare di uscire da questa situazione“, ha dichiarato Provenzano.

“Guarda Barbara, è sacrosanto questo appello ai cittadini meridionali al sud, perché noi abbiamo avuto la fortuna di avere qualche giorno in più di tempo, ma questi giorni in più non li dobbiamo sprecare, dobbiamo attrezzarci e attrezzare i nostri ospedali, le nostre strutture sanitarie a fronteggiare l’eventuale diffusione del contagio e d’altra parte, invece, dobbiamo essere più responsabili.

Ci sono atteggiamenti che mi fanno arrabbiare, li ho visti anch’io al Sud. Ho visto quelli che sono rientrati al Sud. Su questo dobbiamo essere molto chiari, persino al di là dei nostri decreti, perché c’è un elemento di responsabilità individuale che serve per fronteggiare questo virus, per combatterlo. Detto questo, per fortuna, i contagi non sono ancora dilagati, aumentano però ed è proprio per questo, che sono giorni decisivi. Sono giorni cruciali, bisogna rimanere a casa propria. È stato emanato un decreto, non quello del presidente Conte generale, ma un decreto del Ministro Speranza e della Ministra Lamorgese, salute e interno, che dice una cosa molto semplice: bisogna restare a casa.

Non ci si può muovere dal luogo in cui ci si trova, se non strettamente per ragioni di lavoro oppure per motivi sanitari. Le previsioni di Ricciardi erano proprio sul fenomeno di rientro al Sud. Diceva che tutti quelli che rientrati dal nord, avrebbero fatto esplodere il virus al Sud. Non è più possibile fare quel rientro e questo è molto importante e gli altri stiano a casa in auto isolamento, perché rischiamo in ogni parte del nostro paese”.

Barbara D’Urso è intervenuta, facendo un appello rivolto a tutti i lavoratori, che dopo il decreto del premier Conte, si sono ritrovati a casa. A loro ha chiesto di non tornare dalle proprie famiglie, per evitare che la marcia del virus continui.

Il Ministro ha continuato:

“Sono stati comportamenti sciagurati, però anch’io non giudico, perché io non so la condizione dei ragazzi che stanno fuori sede, che a 19 anni magari venivano richiamati dalle famiglie, ma qui c’è un concetto semplice: non si mettono a repentaglio le proprie famiglie e i propri affetti, nemmeno quando sono loro a chiedercelo. Quindi io non giudico, ma lo dico, questo è un comportamento che è stato sciagurato prima e che adesso è vietato e chi infrange la regola, va incontro a sanzioni. Già stasera alla stazione di Milano, sono stati fermate un po’ di persone che volevano rientrare e a cui non è stato consentito.”

