Un grave lutto ha colpito la comunità di Livorno Ferraris. Purtroppo dopo meno di 24 ore, è arrivata la triste notizia. Silvia Accettola la maestra d’asilo di soli 35 anni, è stata ritrovata senza vita in un canale, all’interno della sua auto.

Ora sono in corso tutte le indagini del caso.

Il compagno Cristian, che è stato il primo a denunciare la sua scomparsa, ha voluto pubblicare un messaggio sui social per salutare per sempre la sua fidanzata.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nella giornata di lunedì 24 gennaio. Precisamente nel piccolo comune di Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli.

L’uomo tornato a casa dopo lavoro non ha visto la donna e si è presto allarmato.

Per questo disperato, ha deciso di pubblicare un appello sul suo profilo Facebook. In più ha anche chiesto aiuto alle forze dell’ordine.

Le ricerche sono partite tempestivamente, ma nella giornata successiva hanno fatto la triste scoperta.

La Chevrolet Matiz rossa della ragazza era dentro il canale Cavo Luca, che si trova sulla strada provinciale 7 e dentro c’era anche la donna ormai senza vita.

Gli agenti ora hanno preso in considerazione diverse ipotesi. Tra questi pensano che Silvia abbia perso il controllo del veicolo o per un malore o per una distrazione.

Inoltre, credono anche sia uscita fuori strada per la scarsa visibilità, visto che lunedì in quel comune c’era una nebbia fitta.

Il messaggio di Cristian per la sua compagna Silvia Accettola

Le cose, da sempre, le vedi succedere, ti passano davanti, ti soffermi, un breve pensiero e poi torni alla tua vita. Poi succede che quelle cose capitano a te e non sei preparato, non sei preparato e non ti basta un breve pensiero. No! In questo caso il dolore arriva come un lampo e resta lì aumentando di intensità, quasi ci prova gusto il dolore. Eppure tu non lo volevi, tu eri un animo dolce, disponibile, pacata ma anche decisa, sempre attenta al dovere. Hai trovato me, altrettanto disponibile, forse un po’ troppo pragmatico, buone e rispettoso.