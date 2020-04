Lo pneumologo di Bologna: “dimenticate le vacanze estive” Quando torneremo alla normalità? Ancora è presto per fare delle previsioni, ma lo pneumologo di Bologna ci dice qualcosa sulle vacanze estive: brutte notizie

Quando torneremo alla normalità? È questo il quesito che tutti gli Italiani si stanno ponendo in questi giorni, tutti vorremo sapere se potremmo almeno godere delle vacanze estive. A rispondere a qualche domanda è Mario Schiavina, pneumologo di Bologna

Il direttore dell’Unità operativa di Pneumologia e Terapia intensiva respiratoria del Policlinico Sant’Orsola di Bologna ha rilasciato un’intervista all’agenzia stampa ANSA chiarendo la sua posizione in merito all’emergenza

“Pensare che, perché c’è il sole, la gente possa andare in giro nelle città o possa già ora programmare di andare al mare in Riviera questa estate, per il momento, sono possibilità da dimenticare, così come i ponti per il 25 aprile o il primo maggio.

“Procediamo con cautela, non facciamoci illusioni. Serve la massima prudenza. Anche quando ci saranno zero positivi e zero morti occorrerà sempre un grandissimo controllo perché non si sa se ci saranno e dove saranno altri possibili focolai”

L’emergenza, da quanto si apprende, non terminerà a breve e anche se, verosimilmente, il 3 maggio il lockdown potrebbe subire degli alleggerimenti, non tutto tornerà come prima. Il rischio di una nuova ondata è sempre alle porte

Probabilmente se ne uscirà quando ci sarà un vaccino convalidato e di possibile somministrazione. E anche per questo il Dottore ha una risposta:

“Il vaccino sembra essere ancora molto lontano“, sarebbe importante “concentrarsi sulla cura, sulla terapia e non lesinare sulle Tac ai pazienti: la fotografia non mente e permette al radiologo di vedere subito lo stadio dell’infezione“.

L’Emilia Romagna comunque sta reagendo bene e i numeri stanno migliorando: c’è infatti un calo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva pari al -1,7% e che anche i ricoverati con i sintomi sono in diminuzione -1,2%. I dimessi e i guariti sono oltre 3.103 negli ultimi giorni, un miglioramento del 7,4%