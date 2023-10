Lo straziante addio a Kevin Laganà: lacrime, palloncini nel cielo e le ultime commoventi parole dei suoi amici

Lacrime e dolore durante l’ultimo saluto a Kevin Laganà, il più giovane dei cinque operai che hanno perso la vita, investiti da un treno a Brandizzo. Il funerale del 22enne è stato celebrato al Duomo di Vercelli.

Più di mille persone erano presenti in chiesa per l’ultimo addio a Kevin Laganà. Il ragazzo è l’autore del filmato che negli ultimi giorni si è diffuso sul web e che ha peggiorato la situazione dell’addetto Rfi. Nel video, infatti, si sentono le parole dell’uomo che autorizza i suoi operai ad iniziare i lavori, nonostante non avesse ricevuto il nullaosta dalla stazione, perché c’era un treno in ritardo: “Se dico treno, andate da quella parte”. Purtroppo quel treno è arrivato all’improvviso e ha investito i cinque operai, spezzando per sempre le loro vite. L’addetto Rfi e il capo cantiere sono gli unici due sopravvissuti, al momento sotto accusa.

Il Duomo di Vercelli era gremito di persone. Familiari, amici, ma anche i parenti degli altri operai che hanno perso la vita insieme a Kevin Laganà. Momenti strazianti e commoventi, un maxischermo su cui sono state proiettate le foto del 22enne nei momenti più felici della sua vita, anche mentre era a lavoro. Perché Kevin amava la vita e aveva sempre il sorriso sulle labbra. Don Massimo Bracchi ha commosso tutti con la sua omelia:

In queste settimane troppo lunghe avete ricevuto tanto affetto e tanta vicinanza ma avete continuato a piangere, è servito a dare sfogo alla rabbia e al dolore. Si potrà piangere anche in seguito perchè quello che è avvenuto è troppo grande per tutti voi ma vorrei fosse un pianto diverso, consolatorio. Anche per Gesù c’è stato un prima e un dopo. Il nostro saluto a Kevin possa staccarvi da lui, da quella bara che contiene il suo corpo. Questi giorni sembravano non finire mai. Le cose di prima sono passate adesso bisogna riprendere a vivere, non possiamo restare prigionieri delle cose di prima. Kevin lo vorrebbe.

Tanti palloncini sono volati nel cielo, tra gli applausi di tutti i presenti e accompagnati dalla canzone di Irama “Ovunque sarai” e da quella di Elisa “Promettimi”. Anche gli amici hanno voluto lasciare un ultimo messaggio in chiesa, per dirgli che continuerà a vivere per sempre nei loro cuori: