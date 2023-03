Continua a puntare il dito contro i genitori di Saman Abbas e a dirsi estraneo ai fatti. Lo zio Danish ha rivelato altri dettagli sul delitto della 18enne pakistana, confessando di non essere stato lui a mettere fine alla sua vita, ma di aver solo partecipato alla sepoltura, dopo essere stato svegliato di notte.

Quanto c’è di vero nelle parole di Danish? È stato proprio lo zio di Saman Abbas, dopo un anno e mezzo dalla scomparsa, a portare gli inquirenti sul luogo in cui era sotterrato il corpo della nipote, nei pressi di un casolare abbandonato a Novellara, a pochi metri da quella che era la casa di famiglia.

Oggi continua a ripetere che lui e Saman avevano un buon rapporto e che mai le avrebbe fatto del male. Lui aveva accettato la relazione della nipote con il suo ragazzo e proprio per questo, si è detto certo del fatto che la famiglia voleva fare la stessa cosa anche a lui. Ecco le sue parole davanti ai pm:

Volevano uccidere anche me, avevo un buon rapporto con lei. Io penso che mi abbiano chiamato perché volevano uccidermi per il mio buon rapporto con Saman, io ero d’accordo sulla sua relazione con Saqib. Poi non so perché non mi hanno ucciso. A pensarci bene la buca era troppo grande per una sola persona e gli altri mi hanno incastrato perché sapevano che parlavo.