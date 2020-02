Lodi, contagiati da Corona Virus: 38 enne in gravi condizioni, la moglie è incinta Lodi, restano gravi le condizioni del 38 enne ricoverato ieri sera per il contagio da Corona Virus. Sua moglie, anche lei infetta, è incinta ed è un'insegnante

Lodi, restano gravi le condizioni dell’uomo che si è presentato al pronto soccorso con una grave crisi respiratoria. L’uomo è risultato positivo ai test del tanto temuto Corona Virus. Ci sono altri due contagiati: la moglie dell’uomo, un’insegnante incinta e una terza persona che si è presentata spontaneamente in pronto soccorso con sintomi di polmonite

Anche quest’ultimo era entrato in contatto con l’uomo. Il 38 enne , era andato a cena la settimana scorsa con alcuni colleghi rientrati dalla Cina, ora il possibile paziente zero è ricoverato all’ospedale Sacco di Milano dove si trova in isolamento.

A dare notizie ufficiali sull’accaduto è Giulio Gallera, l’assessore alla Sanità della Regione Lombardia che spiga che: “sono stati già effettuati tutti gli accertamenti diagnostici necessari sui medici, gli infermieri e i pazienti dell’ospedale di Codogno dove si è presentato il paziente risultato positivo al Corona Virus.

Abbiamo tutti i tamponi pronti. Sono già sati messi tutti in isolamento o chiamati a stare in isolamento al loro domicilio. La moglie, i genitori”

Il numero delle persone in Italia che sono state in contatto con l’uomo contagio sale a 60 circa, e per questi scatterà la quarantena forzata, da capire se in ospedale o nelle loro abitazioni.

I controlli, oltre al territorio in cui è residente l’uomo in ospedale, sono stati estesi anche nella regione Emiliana. L’uomo rientrato dalla Cina lavora per un’azienda di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza)

Il paziente è in ospedale da giovedì scorso, i medici riferiscono che l’uomo nei giorni scorsi praticava sport, andava a lavoro senza problemi e ha partecipato a ben 4 cene aziendali. Ora si ricostruiscono i giorni prima del ricovero per capire quante persone possono essere entrate in contatto con l’uomo.

Anche per la moglie del 38 enne sono scattati i controlli, ma essendo in maternità la donna non andava a lavoro già da qualche mese.