Londra, trovato neonato abbandonato Trovato neonato abbandonato in una coperta, la polizia lancia un appello alla madre. Ecco cosa chiedono gli agenti...

E’ stato trovato un neonato abbandonato, nella mattinata di sabato venti cinque gennaio, in un quartiere ad est di Londra. La comunità è rimasta sconvolta e la polizia ora sta facendo un appello, per riuscire a trovare la mamma e per capire la sua situazione di salute e le motivazioni dietro questo gesto.

La vicenda è accaduta nella mattina di sabato, intorno alle undici e trenta, nel quartiere di Dalston. Il piccolo sta bene ed è stato portato d’urgenza in ospedale.

In base alle informazioni che sono state rese note, il neonato è stato trovato da un passante, che ha lanciato subito l’allarme alle forze dell’ordine e ai soccorritori, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Il piccolo, alla fine, è stato portato immediatamente in pronto soccorso, dove i medici hanno fatto il possibile per aiutarlo e poco dopo, hanno capito che era venuto al mondo da poche ore.

Era stato avvolto in una coperta ed aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. I dottori, ora, lo tengono in cura e stanno facendo il possibile per farlo sopravvivere.

“La cosa più importante al momento, è il bene di mamma e figlio. Chiediamo alla donna di farsi viva, ma non per evitare conseguenza legali più gravi, ma anche e soprattutto per la sua salute.

Vogliamo sapere se sta bene e se abbia bisogno di cure mediche, la cosa più importante per noi è il benessere della mamma e del neonato.

Chiunque abbia informazioni su questa vicenda, si faccia vivo il prima possibile, affinché questo bimbo possa riunirsi con la madre!” Ha detto Kevin Weeks, l’ispettore della polizia, che sta indagando su questo caso e sta cercando di trovare una risposta a tutte le domande.

Il piccolo ovviamente, non è nato in una struttura ospedaliera, ma sicuramente in casa. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

