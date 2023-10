Lorenzo Coluzzi malato di Alzheimer lascia la casa di riposo: il corpo trovato in un dirupo

L'anziano signore era ospite di una casa di riposo, a causa dell'Alzheimer che lo aveva colpito. Non si sa come sia riuscito a uscire da solo. Lo hanno trovato senza vita due giorni dopo

Purtroppo il corpo di Lorenzo Coluzzi è stato trovato senza vita due giorni dopo la sua scomparsa. L’anziano signore, malato di Alzheimer, ha lasciato la casa di riposo dove viveva ormai da qualche tempo. Nessuno si è accorto subito della sua scomparsa. Quando hanno iniziato a cercarlo, mai avrebbero pensato di trovare il suo corpo, ormai privo di vita, in un dirupo poco distante dalla struttura.

Il pensionato era scomparso nel nulla nella mattinata di domenica 8 ottobre 2023. Era ospite presso una casa di riposo di Naro, in provincia di Agrigento, in Sicilia. L’uomo di 86 anni era malato da tempo di Alzheimer.

Lo hanno cercato per due giorni interi, nella speranza di ritrovarlo sano e salvo. Purtroppo i funzionari della Prefettura di Agrigento, che avevano dato il via al piano di ricerca di persone scomparse, hanno dovuto dare il triste annuncio del ritrovamento del suo corpo.

L’uomo di 86 anni si era allontanato dalla residenza per anziani in provincia di Agrigento alle prime luci dell’alba di domenica scorsa. Forze dell’ordine, Protezione Civile e mezzi aerei hanno subito iniziato a cercarlo.

A trovare il corpo dell’anziano signore, ormai privo di vita, sono stati i vigili del fuoco che avevano preso parte alle ricerche, insieme anche a volontari e famigliari. Lo hanno trovato a 500 metri dal luogo da cui era scomparso due giorni prima.

Il corpo senza vita di Lorenzo Coluzzi è stato trovato in un dirupo poco distanza dalla casa di riposo dove viveva

Il corpo dell’uomo si trovava in una scarpata in via Gaetano Donizetti, nel quartiere Baglio di Naro. Lo ha rinvenuto per primo un volontario della Sst Sar cod. Drpc Sicilia 1098, delegazione di Canicattì.

Sul caso indagano i Carabinieri, che hanno già fatto tutti i rilievi del caso per stabilire cosa è successo. Sul corpo dell’86enne è stata disposta anche l’autopsia: probabilmente è deceduto a seguito della caduta, ma potrebbe anche aver avuto un infarto.