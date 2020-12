Immensa gioia per Lorenzo il quale si è laureato in ospedale a seguito dell'esportazione di un tumore

Lorenzo è un giovane ragazzo di 24 anni il quale di recente è stato sottoposto ad un ricovero a causa dell’esportazione di un tumore al femore. In vista della sua laurea, lo studente ha studiato in reparto e ha discusso la sua tesi in Giurisprudenza dal letto dell’ospedale di Forlì.

Protagonista di questa commovente storia è Lorenzo, un giovane ragazzo di 24 anni nonché un brillante studente della facoltà di Giurisprudenza. Il giorno 10 novembre il ragazzo ha dovuto ricorrere ad un ricovero in ospedale a causa della presenza di un tumore al femore. Nonostante questo, Lorenzo non ha voluto rinunciare alla proclamazione della sua laurea la quale è avvenuta in un reparto dell’ospedale.

Lorenzo ha discusso la sua tesi in Giurisprudenza in ospedale. Il ragazzo ha deciso di dedicare questa grande soddisfazione a sua madre la quale è scomparsa circa due anni fa. Stando alle dichiarazioni del ragazzo, lui stesso non si aspettava di conseguire la sua laurea in ospedale ma è stato più emozionante di quanto potesse credere.

Inizialmente, Lorenzo doveva sottoporsi ad un solo intervento ma poi sono emerse delle complicazioni. In questo modo il ragazzo ha iniziato il suo racconto:

Sono stato ricoverato il 10 novembre per l’asportazione di un tumore, poi rivelatosi dall’esame istologico benigno. Delle complicazioni mi hanno però costretto a sottopormi ad un secondo intervento il 19 novembre.

Lorenzo pensava di avere a disposizione 15 giorni per studiare la sua tesi a casa ma non aveva previsto i lunghi tempi di recupero. Quando i medici gli hanno comunicato il prolungamento di questi ultimi, il ragazzo si è rimboccato le maniche:

Ho iniziato a prepararmi e confesso che è stato molto difficile per diversi motivi. Al mattino, per effetto delle visite, delle medicazioni e della fisioterapia, non avevo molto tempo a disposizione. Il dolore, inoltre, mi ha reso molto debole e la concentrazione ne risentiva.

Alla fine il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Lorenzo, in giacca e cravatta, si è laureato in Giurisprudenza con un ottimo voto pari a 103. Così come da lui dichiarato, Lorenzo, con la sua forte esperienza, ha voluto lanciare un forte messaggio di speranza.